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El Ojo de Mar que puedes visitar en Soria: descubre este paraíso acuático sin salir de Castilla y León

El Ojo de Mar, en Soria, es un paraje natural de aguas cristalinas perfecto para el senderismo y la visita a bosques singulares

La falta de oxígeno en océanos y ríos puede empujar a la Tierra hacia un punto crítico.

La falta de oxígeno en océanos y ríos puede empujar a la Tierra hacia un punto crítico. / Crédito: Sarah Lee en Unsplash.

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Gaby Marcos

Una de las rutas turísticas más especiales de España se encuentra en Castilla y León, en el corazón de la provincia de Soria y en el nacimiento del río Abión. El lugar, al que la transparencia de sus aguas le ha valido este nombre tan original, se encuentra dentro de la Reserva Natural de la Fuentona de Muriel, donde también podrás hacer rutas de senderismo o visitar bosques que parecen encantados.

El Ojo de Mar es una poza de aguas turquesas que, bañada por el Abión, puede darte algunas de las mejores fotos de tu galería, aunque no te puedas bañar en él ya que está prohibido legalmente.

Si viajas en coche, por un precio de cinco euros tendrás acceso al parking y a la Casa del Parque, una parada imprescindible para poder disfrutar con conocimiento de la naturaleza del lugar.

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Cómo llegar desde Zamora

El trayecto desde Zamora, de algo menos de 300 kilómetros, se puede hacer en algo más de tres horas saliendo por la autovía del Duero o por la N-122. Al llegar a las inmediaciones del paraje encontrarás el aparcamiento junto a la Casa del Parque. Desde allí llegarás andando al Ojo del Mar.

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