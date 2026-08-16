Lucha contra el fuego en Hermisende: calor y viento ponen a prueba a los bomberos

Las condiciones meteorológicas volverán a ser uno de los factores determinantes este domingo 16 de agosto en el incendio de Hermisende, que continúa activo aunque con una evolución favorable durante la noche. La previsión para el municipio zamorano apunta a una jornada de temperaturas elevadas, un fuerte descenso de la humedad relativa durante las horas centrales y cambios en el viento, precisamente uno de los elementos que más preocupa a la dirección de extinción.

El incendio afronta su segunda jornada después de que los equipos hayan conseguido asegurar aproximadamente el 70% del perímetro en la parte española. El objetivo para este domingo es trabajar sobre el 30% restante, mientras el sector de mayor actividad se encuentra actualmente en territorio portugués, en las proximidades de Montouto.

La previsión meteorológica para Hermisende muestra un progresivo ascenso de las temperaturas desde los 21 grados de las 10.00 horas hasta alcanzar alrededor de 31 grados a las 17.00 horas, momento a partir del cual comenzarán a descender. A las 18.00 horas se esperan todavía unos 30 grados y no será hasta últimas horas de la tarde y la noche cuando los valores comiencen a situarse claramente por debajo de ese nivel.

El calor, la baja humedad y los cambios de viento condicionan este domingo la lucha contra el incendio de Hermisende. / AEMET

Junto al calor, uno de los datos más relevantes para las labores de extinción será la baja humedad relativa. Desde un 55% previsto a las 10.00 horas, la humedad descenderá con rapidez hasta situarse en el 36% al mediodía, el 31% a las 14.00 horas y tocar un mínimo de aproximadamente el 25% hacia las 17.00 horas.

A partir de ese momento comenzaría una recuperación progresiva: un 28% a las 18.00 horas, un 30% a las 19.00, un 34% a las 20.00 y valores superiores al 40% ya avanzada la noche.

Estas condiciones de temperaturas cercanas o superiores a los 30 grados y humedades en torno al 25% coincidirán, por tanto, con algunas de las horas más delicadas para el operativo desplegado en la zona.

El viento, la principal incógnita

El viento será otro de los factores que deberán vigilar especialmente los equipos de extinción. La previsión muestra velocidades generalmente moderadas, en torno a 2 y 7 kilómetros por hora, aunque con rachas que podrían alcanzar valores próximos a los 25-27 kilómetros por hora durante determinados momentos de la jornada.

La dirección del viento irá además variando a lo largo del día, con una tendencia hacia componentes norte y nordeste durante la tarde y la noche.

Precisamente los cambios de viento ya tuvieron un papel decisivo en la complicada evolución del incendio durante el sábado. La entrada de una tormenta alteró bruscamente su dirección y llegó a provocar que la cola del incendio se convirtiera en cabeza, generando un nuevo frente y obligando a redistribuir los medios de extinción.

El director de extinción para la jornada de este domingo, José Luis Gutiérrez, ha advertido también de que la evolución del aire podría volver a condicionar los trabajos. Después de una noche favorable, el dispositivo pretende consolidar durante este domingo la parte del perímetro que continúa pendiente.