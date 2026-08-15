Uno de los mejores pinchos de tortilla de España está en el barrio más encantador de Castilla y León

Vivimos en un país en el que pensar en gastronomía hace imperativo pasar por la tortilla de patata. Con cebolla, sin cebolla, muy cuajada, en su punto... e incluso la tortilla de Betanzos, que podría considerarse la más curiosa del repertorio.

Esta receta, que sale del corazón de Galicia, se distingue por su interior caldoso, prácticamente líquido. Para algunos resulta un verdadero manjar, incomparable al resto de tortillas. Lo que no se puede negar es que tiene encanto, desde Galicia ha conseguido conquistar a los paladares más exigentes de toda España.

En lo que a tortillas se refiere, España es un país exigente. Cada comensal tiene sus propias reglas y todos las respetan a rajatabla. Por eso es tan complicado dar con un bar que cumpla ese cometido tan especial: satisfacer los gustos de toda la familia. Algo que en León Antiguo, en pleno Barrio Romántico, han conseguido con creces.

Su especialidad es una tortilla poco cuajada, con una yema cremosa y una patata en su punto, al estilo de Betanzos pero con ese toque que solo tienen en el Antiguo, con cebolla bien triturada; pero su repertorio no termina ahí. Venden tortilla cuajada, tortilla sin cebolla... con huevos y patatas producidos en la zona con el objetivo de que ningún cliente se quede con hambre.

Reconocimientos

No solo las maravillosas reseñas del bar y el boca a boca de quien lo ha visitado alaban la tortilla que este pequeño establecimiento lleva más de 35 años produciendo, también la Guía Repsol, que lo incluye entre los mejores lugares para comer tortilla en España, aconsejando compartirlo con un buen café a mediodía.

Sin duda, si haces una visita a León no te puedes perder los pinchos del Barrio Romántico ni el encanto de sus calles. Es una de las paradas obligatorias para aquellos que decidan decantarse por el turismo de proximidad y aprovechar para mirar con otros ojos una ciudad que en esta época del año escapa de la masificación que sí se encontrará en un destino costero.

En León encontrarás vidrieras góticas, una de las dos únicas construcciones de Gaudí fuera de Cataluña y una catedral gótica construida en base a un estilo único en España. Ahora, sabes que también puedes acompañar tu viaje con una de las mejores tortillas del país.