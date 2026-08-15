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La Federación de Caza pide que la media veda sea Bien de Interés Cultural en Castilla y León

El consejero de Agricultura tiende su mano para ayudar a “dar forma a ese expediente”

Inicio de la media veda en Castilla y león

Inicio de la media veda en Castilla y león / JL Leal

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Ical

El presidente de la Federación de Caza de Castilla y León, Santiago Iturmendi, anunció hoy que pedirán la declaración de la media veda como Bien de Interés Cultural por su “arraigo en el mundo rural, en la población rural y en los ecosistemas” y por su importancia para la economía de Castilla y León como “recurso formidable”.

“Aquí viene gente a cazar de todos los sitios de España, de Francia, de Italia… Somos la región de Europa con mayor aprovechamiento de codorniz y tenemos un recurso formidable en la media veda”, aseguró Iturmendi, en declaraciones recogidas por Ical, durante la apertura de la temporada de media veda en Castilla y León.

Un acto en el que también estuvo presente el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, que mostró su predisposición para apoyar “todo aquello que redunde en beneficio de los habitantes del medio rural y de la caza”, de la que afirmó que “como los toros, son patrimonio cultural de esta Comunidad”.

Por ello, tendió su mano a la Federación de Caza de Castilla y León para ayudarles a “dar forma a ese expediente” de petición para la declaración de la media veda como BIC y aseguró además que hablará con los responsables de la Consejería de Cultura y del conjunto del Gobierno de Castilla y León para que “se apoye esa petición”.

“Todo lo que sea traer sentido común y valorizar lo nuestro va a tener a su lado no solo al consejero sino a todo el equipo, el personal humano, que tenemos en la administración de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental” de la Junta, concluyó el consejero.

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Por su parte, Iturmendi agradeció la presencia del consejero porque “pone en valor la media veda”, y consideró que, con el nombramiento de Pino, la caza ha tenido “un cambio cualitativo muy importante” en cuanto a la forma de dirigirla desde la Junta, “no solo como un recurso económico sino como un recurso fundamental para mantener el equilibrio de los ecosistemas y para facilitar el control de las poblaciones de algunas especies que están muy por encima de lo que deberían estar, como jabalíes o corzos”.

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