El mirador de Castilla y León donde verás uno de los mejores atardeceres de España
Hay puestas de sol bonitas... y luego está la de Las Médulas, en León
Hay atardeceres bonitos y luego está el de Las Médulas, en León. El antiguo paisaje minero romano, con sus picachos rojizos, sus castaños y sus cortados de tierra anaranjada, se convierte al caer el sol en uno de los escenarios más espectaculares de Castilla y León. Y si hay un punto especialmente recomendable para verlo, ese es el Mirador de Orellán.
Desde allí se contempla una panorámica amplia del conjunto de Las Médulas, declarado Patrimonio Mundial, con la huella de la antigua explotación aurífera romana extendiéndose bajo el mirador. Turismo de León define Orellán como una “atalaya privilegiada” para contemplar la zona arqueológica y los frentes de explotación, algunos de hasta 100 metros de espesor.
La magia llega al final del día. Cuando el sol baja, la luz golpea las paredes rojizas y el paisaje cambia de color poco a poco: del dorado al cobre, del naranja al rojo oscuro. Es uno de esos lugares donde el atardecer no solo se mira, sino que parece encender el terreno. El portal Spain.info también destaca el Mirador de Orellán como uno de los mejores puntos para obtener una vista general del conjunto de Las Médulas.
El plan tiene además algo muy práctico: no hace falta una gran ruta para disfrutarlo. Se puede subir al mirador, esperar la última luz y ver cómo el paisaje se transforma sin moverse demasiado. Para quien quiera completar la visita, la zona ofrece rutas, galerías y otros miradores, pero el momento más fotogénico suele llegar cuando el día empieza a apagarse.
Por eso, si buscas un lugar de Castilla y León para ver un amanecer o un atardecer realmente especial, Las Médulas desde el Mirador de Orellán es una apuesta segura.
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