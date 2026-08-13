Castilla y León prolonga la alerta por incendios: consulta hasta cuándo y las prohibiciones que siguen en vigor

El nuevo aviso amarillo por altas temperaturas activado por la Agencia Estatal de Meteorología ya hacía presagiar la prolongación de la alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales en Castilla y León. La Junta ha decidido dilatar la situación un día más: hasta el 14 de agosto. Esta medida amplía la alerta que ya había sido declarada para los días 11, 12 y 13 de agosto en toda la comunidad.

Durante la nueva jornada se esperan temperaturas de entre 35 y 37 grados, humedades relativas mínimas muy bajas, de apenas 5% a 15%, y rachas de viento que podrían alcanzar los 35 o 40 kilómetros por hora.

El tiempo en Zamora día a día. / Aemet

Según los índices manejados por la AEMET y por el Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla y León, el peligro de incendios forestales se mantendrá entre muy alto y extremo. La situación preocupa especialmente por el estado de la vegetación, que acumula un fuerte estrés hídrico tras las olas de calor registradas durante la campaña.

La Junta advierte de que el combustible vegetal está en plena disponibilidad para arder y que, con viento y condiciones atmosféricas convectivas, los incendios pueden presentar comportamientos extremos. Esta prolongación se produce además en un contexto especialmente delicado, con una emergencia de interés nacional declarada por la coincidencia de varios incendios en Castilla y León y en comunidades limítrofes.

El objetivo de la medida es reducir al máximo las actividades que puedan originar incendios en unas condiciones meteorológicas especialmente peligrosas. La alerta se enmarca en el Plan INFOCAL y en la normativa autonómica sobre uso del fuego y prevención de incendios forestales.

Prohibiciones y normas durante la alerta

Queda prohibido encender fuego en el monte y en espacios abiertos , incluidas zonas recreativas y de acampada.

, incluidas zonas recreativas y de acampada. No se pueden usar barbacoas en espacios abiertos , aunque estén en zonas habilitadas o autorizadas.

, aunque estén en zonas habilitadas o autorizadas. Se suspenden las autorizaciones para el uso del fuego que se hubieran concedido previamente.

que se hubieran concedido previamente. Está prohibido introducir o utilizar material pirotécnico , así como lanzar cohetes, petardos o artefactos que contengan fuego.

, así como lanzar cohetes, petardos o artefactos que contengan fuego. No se puede utilizar maquinaria en el monte ni en la franja de 400 metros que lo rodea cuando su funcionamiento pueda generar fuego, chispas, deflagraciones o descargas eléctricas, como sopletes, soldadores o radiales.

cuando su funcionamiento pueda generar fuego, chispas, deflagraciones o descargas eléctricas, como sopletes, soldadores o radiales. Solo se permiten trabajos de emergencia o de interés general , como reparaciones urgentes de infraestructuras públicas, redes eléctricas, gas, telecomunicaciones u otros servicios esenciales, siempre que se comuniquen a los Servicios Territoriales de Medio Ambiente y se cumplan las medidas de seguridad establecidas.

, como reparaciones urgentes de infraestructuras públicas, redes eléctricas, gas, telecomunicaciones u otros servicios esenciales, siempre que se comuniquen a los Servicios Territoriales de Medio Ambiente y se cumplan las medidas de seguridad establecidas. Las empresas que realicen trabajos autorizados deberán extremar la precaución y contar con medios suficientes para actuar ante cualquier conato de incendio.

Con esta prórroga, Castilla y León mantiene activadas medidas preventivas extraordinarias ante un escenario de calor, viento, baja humedad y vegetación muy seca, una combinación que aumenta tanto la probabilidad de que se produzca un incendio como su capacidad de propagación.