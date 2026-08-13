Castilla y León cierra el eclipse de sol con normalidad sanitaria y sin incidencias graves

Castilla y León vivió la jornada del eclipse solar con normalidad desde el punto de vista sanitario y sin incidencias asistenciales de especial gravedad. La planificación y los refuerzos activados con motivo del fenómeno permitieron mantener la capacidad de respuesta de los servicios de Sacyl, tanto en Atención Primaria como en las urgencias hospitalarias y en Emergencias Sanitarias.

Entre las 18.29 horas del miércoles y las 7.00 horas de este jueves, los profesionales de Emergencias Sanitarias atendieron diez incidentes relacionados con el eclipse. La mayoría fueron situaciones de carácter leve y se resolvieron sin consecuencias clínicas relevantes, informa Ical.

Patologías banales

Tres de los casos correspondieron a patologías banales que pudieron resolverse mediante consejo telefónico del regulador sanitario, registrados en León capital, Miranda de Ebro, en Burgos, y Uña Quintana, en Zamora. Además, una mujer de 61 años presentó molestias oculares en Villasana de Mena (Burgos) y recibió indicaciones para acudir al Punto de Atención Continuada (PAC) más cercano.

En Las Casillas, en Ávila, los servicios de emergencia intervinieron en el rescate de una mujer de 72 años que sufrió un traumatismo de tobillo mientras se encontraba en una zona habilitada como punto de observación. La mujer fue trasladada en ambulancia.

Mareos y caídas

También se registraron cuatro incidentes en diferentes puntos de observación por mareos, caídas o episodios de presíncope. Estos casos se produjeron en Burgos capital, Riaza (Segovia) y Valladolid capital, con dos incidentes, y todos presentaron carácter leve.

El último caso correspondió a un varón de 91 años en Ayllón (Segovia), que sufrió un episodio de deshidratación. Fue atendido inicialmente en el PAC y posteriormente trasladado en ambulancia a un centro hospitalario.

En Atención Primaria, los 73 dispositivos asociados directamente con el eclipse de los que se dispone de información atendieron a 2.300 pacientes. La cifra supone un descenso aproximado del 17,6 por ciento respecto a los 2.790 pacientes registrados en la misma fecha de 2025.

Áreas de salud

Por áreas de salud, León concentró la mayor actividad, con 466 pacientes, seguida de Valladolid Este, con 341, y Valladolid Oeste, con 269. Salamanca registró 283 atenciones, Segovia 191, Burgos 165, Palencia 161, El Bierzo 157, Soria 124, Zamora 82 y Ávila 41.

Aunque algunos PAC experimentaron aumentos puntuales de demanda en municipios con mayor afluencia de visitantes, los equipos asistenciales pudieron asumirlos con normalidad y sin comprometer su capacidad de respuesta.

La misma tendencia se observó en las urgencias hospitalarias. Los centros de Sacyl atendieron ayer un total de 3.022 urgencias, frente a las 3.823 contabilizadas en 2025, lo que representa un descenso del 21 por ciento.

Por hospitales, León registró 394 urgencias, Salamanca 416, Burgos 326, Río Hortega 333, Clínico 250 y Zamora 257. También se atendieron 207 urgencias en Segovia, 183 en El Bierzo, 152 en Ávila, 146 en Palencia, 113 en Santos Reyes, 92 en Medina del Campo, 80 en Soria y 73 en Santiago Apóstol.

Los datos de Sacyl avalan así el dispositivo sanitario desplegado para una jornada marcada por la elevada presencia de visitantes en diferentes puntos de observación de Castilla y León. La coordinación institucional y la planificación previa permitieron mantener la asistencia ordinaria sin necesidad de activar medidas extraordinarias adicionales y sin que el eclipse provocara un impacto relevante sobre la actividad sanitaria de la Comunidad