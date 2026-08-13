Alfonso Fernández Mañueco, orgulloso de una comunidad que ha disfrutado del eclipse con "civismo y responsabilidad"

El presidente de la Junta de Castilla y León ha expresado mediante un mensaje en la red social X su satisfacción por el balance de la jornada de ayer. En la publicación, Mañueco hablaba de "una experiencia únca que quedará para siempre en nuestra memoria", y compartía algunas imágenes de este evento histórico capturadas en diferentes lugares de la comunidad.

El presidente aprovechaba para expresar que "miles de personas lo disfrutaron con emoción, civismo y responsabilidad" y, además de esta publicación, compartía otra por parte del servicio de Emergencias de la Junta en la que se comunicaba que durante el tiempo que duró el eclipse completo de sol, solo se recibieron nueve llamadas telefónicas, la mayoría para solicitar información.