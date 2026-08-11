El pueblo de Castilla y León perfecto para ir con niños: Renedo de Esgueva
Es un lugar ideal para una escapada familiar porque combina naturaleza, ocio y juego libre
¿Ya no sabes qué hacer con tus hijos este verano? Si quieres un plan divertido, económico y sin necesidad de salir de Castilla y León, aquí va un plan muy recomendable para familias en Castilla y León que te llevará hasta la localidad de Renedo de Esgueva, en Valladolid. Este pueblo cuenta con uno de los espacios más divertidos para niños de toda la comunidad: el Valle de los 6 Sentidos, un gran parque infantil al aire libre pensado para jugar, correr, trepar, descubrir y pasar varias horas sin aburrirse.
El recinto tiene más de 60 juegos diferentes repartidos en unos 18.000 metros cuadrados y está especialmente orientado a niños y adolescentes de entre 3 y 16 años. La idea no es solo que jueguen, sino que aprendan y experimenten a través del movimiento, los sentidos, la imaginación y la aventura.
Es un lugar ideal para una escapada familiar porque combina naturaleza, ocio y juego libre. Hay zonas para trepar, esconderse, deslizarse, hacer equilibrios y probar actividades distintas en un entorno seguro y muy pensado para los más pequeños.
Una excursión de ida y vuelta
Renedo de Esgueva está a poca distancia de Valladolid capital, por lo que se puede plantear como excursión de día. Para los niños es uno de esos sitios donde el plan no consiste en “portarse bien mientras los mayores visitan algo”, sino en ser ellos los protagonistas.
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