Castilla y León reparte ayudas a empresas y trabajadores afectados por Ertes y reducciones de jornada a causa de emergencias

La Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio publicó hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinada a paliar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores que hayan sufrido una suspensión de contrato o una reducción de jornada a raíz de un expediente de regulación temporal de empleo (Ertes). Los afectados serán empleados de compañías afectadas por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivados de fuerza mayor temporal ocasionadas por fenómenos meteorológicos adversos, emergencias de protección civil u otros acontecimientos extraordinarios.

La orden contempla una ayuda de 10 euros por cada jornada completa de suspensión, hasta un máximo de 300 jornadas, lo que permite alcanzar una cuantía de 3.000 euros por persona beneficiaria. En los supuestos de reducción temporal de jornada o contratos a tiempo parcial, la ayuda se calculará de forma proporcional.

La Consejería recoge que la concesión de estas subvenciones estará supeditada a la existencia de disponibilidad presupuestaria “adecuada y suficiente” en cada ejercicio. La Junta pone en marcha esta subvención para dar respuesta “inmediata” a la necesidad de limitar los deterioros del poder adquisitivo de los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo en los centros de trabajo ubicado en municipios de Castilla y León.

Podrán acogerse a las ayudas los trabajadores afectados por ERTE, cuya actividad haya finalizado antes de lo previsto en su contrato; los que vieron interrumpido su contrato y los que se encuentren en un periodo de inactividad productivo, a la espera de la llegada de la fecha en la que se procederá a su llamamiento y reincorporación efectiva, cuando la misma haya sido aplazada. Igualmente, podrán beneficiarse de las ayudas los trabajadores fijos discontinuos.

Las solicitudes podrán formalizarse tanto de forma telemática a través de la sede electrónica de la Junta de Castilla y León como de manera presencial, conforme a la normativa vigente. El plazo de presentación de solicitudes estará recogida en la orden de la convocatoria, una vez publicada.

Empresas

Además, la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio concederá subvenciones de hasta 5.000 euros a empresas con trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo de suspensión temporal de la relación laboral o de reducción temporal de jornada en centros de trabajo ubicados en términos municipales de Castilla y León que hayan sufrido fenómenos meteorológicos adversos, emergencias de protección civil u otros acontecimientos extraordinarios.

La Junta señaló que solo serán subvencionables las cuotas no exoneradas que correspondan a empresas con trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo de suspensión temporal de la relación laboral o de reducción temporal de jornada temporal, con acuerdo con los representantes de los trabajadores, fundados en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o en causa de fuerza mayor temporal, ocasionadas por fenómenos meteorológicos adversos, emergencias de protección civil u otros acontecimientos extraordinarios y que correspondan a esos trabajadores afectados por el expediente temporal de regulación de empleo. La subvención a conceder será el importe de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, liquidadas y pagadas por la empresa, hasta un máximo de 5.000 euros por beneficiario.

El objetivo es dar estabilidad a las empresas y facilitar el mantenimiento del empleo de los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo en centros de trabajo ubicados en los municipios y localidades de Castilla y León.

Podrán recibir estas subvenciones las empresas privadas como trabajadores por cuenta propia, personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica, que cuenten con trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo de suspensión temporal de la relación laboral o de reducción de la jornada.

El plazo para la presentación de las solicitudes será el que establezca la orden de convocatoria, que está pendiente de publicar.