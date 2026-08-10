La ruta de Zamora donde el vino se bebe entre viñedos centenarios, bodegas con historia y cocina castellana

Hay viajes que empiezan con un mapa y otros con una copa de vino. En la Ruta del Vino de Zamora ocurre lo segundo: aquí el vino no es solo algo que se sirve en la mesa. Está en el paisaje, en la arquitectura y hasta en la historia de sus pueblos.

La Ruta del Vino de Zamora atraviesa un territorio marcado durante siglos por el cultivo de la vid, una actividad que fue uno de los principales motores de la economía rural hasta bien entrado el siglo XX y que todavía hoy deja una de las imágenes más características de la zona: viejas cepas, algunas centenarias, creciendo entre extensos campos de cereal.

La comarca de Tierra del Vino, situada en el área de influencia del río Duero y vinculada a la histórica Vía de la Plata, ocupa cerca de 1.800 kilómetros cuadrados y se extiende por 46 municipios de Zamora y otros diez de Salamanca.

Pero venir hasta aquí únicamente para beber vino sería quedarse a medias.

Bodegas que cuentan la historia del territorio

Buena parte del encanto está bajo tierra, detrás de antiguas puertas o en construcciones que durante generaciones han servido exactamente para lo mismo: elaborar y conservar vino.

Las bodegas tradicionales son uno de los grandes símbolos de la comarca y permiten entender hasta qué punto la cultura vitivinícola forma parte de la vida cotidiana de estos pueblos.

Para quienes quieran organizar una ruta de visitas y catas, estas son algunas de las bodegas que forman parte del recorrido:

Del Románico a los viñedos

Y entre bodega y bodega aparecen iglesias, pueblos y edificios capaces de llevar al viajero por casi mil años de historia.

El patrimonio de la zona permite encontrar manifestaciones artísticas que van desde el Románico del siglo XI hasta el Modernismo del siglo XX, convirtiendo el recorrido en una curiosa combinación de enoturismo y viaje cultural.

Una ruta que también se recorre a pie, en bicicleta o a caballo

Para compensar las catas y las comidas, el territorio también invita a moverse.

El turismo activo ocupa un lugar importante dentro de la ruta y permite descubrir la comarca a pie, en bicicleta o a caballo, recorriendo caminos rurales y espacios naturales que van transformándose a lo largo del año.

Comer aquí también forma parte del viaje

En Tierra del Vino conviene llegar con hambre. La gastronomía mantiene una fuerte raíz castellana y gira alrededor de productos sencillos, reconocibles y profundamente ligados al territorio.

En las mesas aparecen pan, quesos, embutidos, dulces tradicionales y legumbres, entre las que destaca el conocido garbanzo de Fuentesaúco.

A ellos se suman platos de cuchara, guisos tradicionales, carnes a la parrilla y uno de los grandes clásicos de Castilla y León: los asados preparados lentamente en horno de leña.

El lechazo y la Ternera de Aliste ocupan un lugar destacado en muchas cartas y encuentran un compañero casi inevitable en los vinos de la DO Tierra del Vino de Zamora.

Aquí el maridaje no parece una estrategia gastronómica. Simplemente tiene sentido.

Y después, quedarse a dormir

Después de visitar bodegas, caminar entre viñedos y alargar la sobremesa más de lo previsto, regresar corriendo a casa no parece el mejor plan.

La comarca cuenta con hoteles, casas rurales y Posadas Reales que permiten convertir la visita en una escapada de fin de semana y descubrir el territorio con bastante más calma.

Porque probablemente esa sea la mejor manera de recorrer la Ruta del Vino de Zamora: sin intentar verlo todo y sin mirar demasiado el reloj.