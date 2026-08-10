Seguridad
Retiran seis modelos de gafas para ver el eclipse por riesgo de lesiones en la retina
El riesgo de sufrir lesiones químicas o térmicas en la retina es la principal advertencia de las autoridades ante la comercialización de gafas no seguras para la observación solar
A.B.G.
Las autoridades de protección al consumidor de Castilla y León, Madrid, Galicia, La Rioja y Aragón han ordenado la retirada y la prohibición de comercializar seis modelos de gafas destinadas a la observación del eclipse solar del 12 de octubre.
¿El motivo?: "El riesgo que entrañan para la salud visual de los usuarios".
Según ha alertado este lunes la organización no gubernamental Facua-Comunicadores en Acción, la retirada de estos productos responde a una serie de irregularidades que podrían incrementar el riesgo de sufrir lesiones oculares, todas ellas, similares en todos los casos, ya que "los filtros de estas gafas presentan una transmitancia inferior a la exigida, por lo que resultan excesivamente oscuros y dificultan la localización del Sol durante la observación del eclipse".
Aunque esta circunstancia puede parecer, a priori, un problema menor, las autoridades advierten que el usuario que las porte podría "retirarse momentáneamente las gafas o las desplace para intentar localizar el disco solar, quedando expuesto directamente a la radiación solar y aumentando el riesgo de sufrir lesiones químicas o térmicas en la retina".
Los modelos prohibidos
Los seis modelos afectados por las órdenes de retirada son:
- Gafas Lionstar, modelo LSP1.
- Gafas EPC Eye Care Proffesional.
- Modelos comercializados por las marcas Pelispan y Homanaje.
- Gafas Orro, modelo 037-R, lote 2603-01.
Recomendación de FACUA
Ante esta situación, FACUA recomienda a los consumidores comprobar que las gafas adquiridas para observar el eclipse cumplen todos los requisitos de seguridad y verificar, además, que el producto no figura entre los modelos retirados por las autoridades.
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