La red sanitaria que sostiene los pueblos de Castilla y León: 790 farmacias y 274 botiquines

El Consejo Autonómico de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla y León (Concyl) ha puesto en marcha una nueva campaña para reivindicar el papel de las 790 farmacias rurales y los 274 botiquines de la comunidad como recursos sanitarios de proximidad y piezas fundamentales para garantizar una atención equitativa en todo el territorio.

La iniciativa, que lleva por lema ‘Farmacia rural. Mucho más que cohesión rural’, pretende acercar a los ciudadanos la importancia de una red asistencial que permite acceder a un profesional sanitario cualificado y a la prestación farmacéutica con independencia del municipio de residencia.

Concyl destaca especialmente la función que desempeñan estos establecimientos en una comunidad caracterizada por la dispersión geográfica, el envejecimiento de la población y la despoblación de amplias zonas rurales. En numerosos municipios, la farmacia es el único establecimiento sanitario permanente y el farmacéutico, el profesional sanitario más cercano para sus habitantes.

Su presencia permite garantizar el acceso a los medicamentos, el seguimiento de los tratamientos y el consejo sanitario, además de evitar desplazamientos que pueden suponer una dificultad añadida para las personas mayores o con problemas de movilidad.

Desde los Colegios de Farmaceúticos subrayan, además, que la farmacia rural va mucho más allá de la dispensación de medicamentos. Su implantación en el territorio facilita que programas de salud pública, campañas de prevención, educación sanitaria y actuaciones de promoción de la salud puedan llegar también a los municipios más pequeños.

La relación de cercanía y confianza entre farmacéuticos y pacientes convierte asimismo a estos establecimientos en un “observatorio privilegiado” de las necesidades sanitarias y sociales de cada localidad. Esta proximidad favorece una atención personalizada, permite detectar situaciones de vulnerabilidad y facilita la coordinación con otros profesionales sanitarios y de los servicios sociales.

Concyl defiende así que la farmacia rural constituye una infraestructura sanitaria “imprescindible” no solo para garantizar la equidad en el acceso a la asistencia, sino también para favorecer la cohesión territorial y mejorar la calidad de vida de quienes residen en el medio rural.

La campaña se difundirá mediante carteles y folletos informativos en las farmacias rurales y botiquines de Castilla y León.