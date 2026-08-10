Preparados para el eclipse: Catilla y León activa un Plan de Protección Civil para controlar los desplazamientos

La Junta de Castilla y León, a través de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, ha activado hoy el Plan de Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL) en Situación 2, de ámbito autonómico, ante la celebración el próximo miércoles, 12 de agosto, del eclipse solar.

La activación culmina los trabajos de planificación desarrollados durante los últimos meses y permite reforzar la coordinación autonómica de los dispositivos de prevención, vigilancia y respuesta ante un fenómeno que puede generar una elevada movilidad de personas, importantes concentraciones en determinados puntos de observación y un incremento significativo de los desplazamientos por carretera.

El dispositivo adquiere especial relevancia al coincidir el eclipse con el periodo estival y la Época de Peligro Alto de Incendios Forestales, circunstancias que incrementan la necesidad de mantener una especial vigilancia sobre la movilidad, las concentraciones de población y los riesgos asociados al medio natural.

Un dispositivo especial en las nueve provincias

La Junta ha establecido un dispositivo especial de Protección Civil y emergencias dirigido a garantizar la seguridad de las personas, favorecer la movilidad y asegurar una respuesta eficaz ante cualquier incidencia.

El operativo incluye el refuerzo de los dispositivos de Protección Civil y Seguridad, así como la coordinación con los servicios de prevención y extinción de incendios forestales, los recursos sanitarios y de emergencias y las autoridades responsables del tráfico y la movilidad.

Los CECOPI provinciales mantendrán durante toda la jornada el seguimiento de la situación en sus respectivos territorios y permanecerán coordinados con el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil. Esta estructura permitirá trasladar con rapidez la información relevante, coordinar los recursos provinciales y escalar la respuesta al nivel autonómico cuando las circunstancias lo requieran.

La planificación presta una especial atención a los principales puntos de observación y a sus vías de acceso y evacuación, teniendo en cuenta que la afluencia final de personas puede variar en función de las condiciones meteorológicas y de la evolución de los desplazamientos.

Especial vigilancia de los accesos y las salidas de los puntos de observación

La elevada movilidad prevista hace necesario reforzar la vigilancia de las carreteras y de los accesos a los lugares donde se espera una mayor concentración de personas.

Durante la jornada podrán establecerse, cuando sea necesario, medidas de regulación del tráfico, desvíos, restricciones de acceso o zonas complementarias de estacionamiento, de acuerdo con la evolución de la situación y con el objetivo prioritario de garantizar la seguridad vial y mantener libres los accesos para los servicios de emergencia. Especial atención requerirá la finalización del eclipse, momento en el que puede producirse una salida simultánea de un elevado número de personas desde los principales puntos de observación.

Por ello, se recomienda a la ciudadanía planificar los desplazamientos con antelación, evitar movimientos innecesarios durante las horas de mayor concentración y atender en todo momento las indicaciones de los agentes y de los responsables del dispositivo.

El riesgo de incendios forestales, la mayor preocupación durante el eclipse

El eclipse se producirá durante la Época de Peligro Alto de Incendios Forestales, periodo en el que se registra habitualmente un mayor número de incendios en la Comunidad. Por este motivo, el dispositivo mantiene una coordinación específica con los servicios de prevención y extinción de incendios forestales y hace un llamamiento a la ciudadanía para que extreme las precauciones en el medio natural.

La Junta recuerda la importancia de utilizar únicamente lugares seguros y autorizados para la observación, evitando zonas que puedan dificultar el acceso de los medios de emergencia. Asimismo, deberán respetarse estrictamente las prohibiciones y limitaciones establecidas en materia de uso del fuego. Se deberán evitar especialmente las hogueras, barbacoas y cualquier otra actividad que pueda originar un incendio forestal, así como el uso de pirotecnia.

También se recuerda la prohibición de la acampada libre en lugares no autorizados y la necesidad de evitar conductas de riesgo como arrojar colillas, cerillas o cualquier otro elemento susceptible de provocar un incendio.

Además, los caminos, pistas forestales, vías de acceso y zonas de paso de los medios de emergencia deben permanecer completamente despejados, por lo que no se permitirá el estacionamiento de vehículos que pueda impedir o dificultar la intervención de los servicios de emergencia.

Refuerzo de la atención sanitaria y de emergencias

El dispositivo contempla igualmente el refuerzo de los medios de atención sanitaria y de emergencias, con el objetivo de garantizar una respuesta rápida ante posibles accidentes, incidencias sanitarias, situaciones derivadas de las concentraciones de población o cualquier otra emergencia que pueda producirse durante la jornada.

Refuerzo de las comunicaciones y de la cobertura móvil

La Junta también ha mantenido reuniones de coordinación con las principales operadoras de telefonía y comunicaciones para anticipar el incremento de demanda que puede producirse en las zonas con mayor concentración de visitantes.

Las operadoras reforzarán sus recursos y puntos estratégicos de cobertura con el objetivo de incrementar la capacidad de las redes y favorecer la disponibilidad de las comunicaciones durante la jornada.

Coordinación con el sector de distribución alimentaria

Dentro de la planificación preventiva, la Junta de Castilla y León ha mantenido también reuniones de coordinación con la Asociación de Supermercados de Castilla y León (ASUCYL) y con el sector de la distribución alimentaria para anticipar las necesidades derivadas del incremento temporal de población en determinados municipios.

El objetivo es favorecer la coordinación y contribuir a garantizar el normal abastecimiento de productos de primera necesidad en las zonas que puedan registrar una mayor afluencia.

El Centro Coordinador de Emergencias, reforzado durante la jornada

El Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil (CCE) tendrá un papel fundamental en el seguimiento y coordinación del dispositivo autonómico.

Para ello, se ha reforzado su capacidad operativa mediante el incremento de los recursos humanos destinados a la jornada del 12 de agosto, garantizando una mayor capacidad de monitorización, análisis de información, coordinación de recursos y apoyo a la toma de decisiones.

El CCE prestará apoyo técnico al PLANCAL autonómico y mantendrá la coordinación permanente con los CECOPI provinciales, permitiendo disponer de una visión global de la situación en Castilla y León y facilitar, cuando sea necesario, la movilización y redistribución de medios y recursos.

Recomendaciones

La Junta de Castilla y León recomienda a todas las personas que tengan previsto desplazarse para observar el eclipse que planifiquen previamente el viaje, consulten las previsiones meteorológicas y de tráfico, utilicen preferentemente los lugares habilitados y sigan en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de las autoridades responsables del dispositivo.

Asimismo, se recuerda la necesidad de adoptar las medidas necesarias para realizar una observación segura del fenómeno y evitar riesgos para la salud.