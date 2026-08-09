Los menores de 25 años, prácticamente "fuera" de la PAC

El campo de Castilla y León sufre un problema estructural de envejecimiento por la falta de relevo generacional, lo que debería poner en el cabecero de las políticas agrarias todos los esfuerzos para la incorporación de jóvenes, facilitando el acceso a las tierras y las ayudas de la PAC. Pero el panorama no parece muy alentador, ya que casi un tercio de los perceptores de las ayudas europeas directas para el sector en la comunidad tiene más de 65 años.

Un informe del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) indica que el año pasado se contabilizaron en la comunidad 50.465 perceptores de ayudas directas de la PAC, de los que 16.513 tenían más de 65 años, lo que supone el 32,72% del total. Frente a este dato, solo 379 menores de 25 años recibieron estos apoyos, el 0,75% del total. El grueso de los beneficiarios tenían entre 40 y 65 años, 28.981, un 57,43%, mientras que los 4.592 restantes, contaba con entre 25 y 40 años, un 9,1% del total.

En cuanto a las ayudas directas que percibieron, ascendieron en su conjunto a 732,5 millones de euros, de los que 131,8 millones fueron para los mayores de 65 años, es decir, se repartieron el casi el 18% de los fondos. Los menores de 25, por su parte, cobraron 10,9 millones, el 1,5% de las partidas. Los beneficiarios de entre 40 y 65 años asumieron el 65,65% de los fondos, con 480,8 millones, mientras que los de entre 25 y 40 años, un 14,8%, con 108,8 millones de euros.

Sexos

El sector también está ampliamente masculinizado. Del global de perceptores, 36.735 eran hombres el año pasado, frente a las 13.730 mujeres, con un reparto de ayudas de 603,4 millones, frente a 129, respectivamente.

En el caso de los hombres, 22.252 tenía entre 40 y 65 años; 10.345, más de 65, 3.819, entre 25 y 40; y 319, menos de 25. En cuanto a las mujeres, había en el campo regional, 6.729 con entre 40 y 65 años; 6.168 con más de 65; 773 con entre 25 y 40, y solo 60 con menos de 25.

Los varones de entre 40 y 65 años cobraron 406,4 millones, los mayores de 65, 94,6; lo de entre 25 y 40 años, 92,8, y los menores de 25, 9,5 millones. Las mujeres de entre 40 y 65 años percibieron 74,4 millones; las mayores de 65 años, 37,1; las de entre 25 y 40, 16 millones, y las menores de 25, 1,3.

Desarrollo rural

El FEGA analiza también el reparto por estrato de edad y sexo de las ayudas para desarrollo rural en 2025, un total de 29.326 beneficiarios de 137,1 millones de euros. En concreto, hubo el año pasado 20.702 perceptores de estos apoyos de entre 40 y 65 años (70,59% del total); 4.386 con entre 25 y 40 (14,96%); 3.847 con más de 65 (13,12%), y 391 con menos de 25 (1,33%). El grueso de partidas fue para los de entre 40 y 65 años, con 74,9 millones, y los de entre 25 y 40, con 43,9 millones; frente a los once millones para los mayores de 65 años, y los 7,1, para los menores de 25.

Cabe destacar asimismo, que del total de beneficiarios de estos apoyos de desarrollo rural, 23.448 eran hombres, frente a las 5.878 mujeres, que se repartieron 108,1 y 28,9 millones, respectivamente. Por grupos de edad, se beneficiaron 16.813 hombres de entre 40 y 65 años; 3.558 de entre 25 y 40; 2.752 mayores de 65; y 335 menores de 25. Las mujeres perceptores fueron 3.889 de entre 40 y 65; 1.105 mayores de 65; 828 de entre 25 y 40 años, y 56 menores de 25.

Los hombres de entre 40 y 65 años cobraron 59,6 millones; los de entre 25 y 40 años, 33,7 millones; los mayores de 65, 8,5; y los menores de 25, 6,1. Las mujeres de entre 40 y 65 años recibieron 15,2 millones; las de entre 25 y 40, 10,2; las mayores de 65 años, 2,5 millones; y las menores de 25, 978.632 euros.