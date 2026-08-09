El incendio de Navas de San Antonio (Segovia) sube a nivel 2 y obliga a evacuar Los Ángeles de San Rafael y Las Vegas de Matute

El incendio forestal que comenzó este sábado en el entorno de Navas de San Antonio (Segovia) continúa complicándose y ha obligado este domingo a desalojar Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute. La Junta de Castilla y León ha situado además el fuego en nivel 2 del índice de gravedad potencial, el más alto de esta clasificación.

La evacuación se ha ordenado después de una reunión urgente del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), convocada ante el empeoramiento de las condiciones y la proximidad de las llamas a zonas habitadas.

En Los Ángeles de San Rafael, el Ayuntamiento de El Espinar ha pedido a quienes puedan abandonar la urbanización con sus propios vehículos y tengan un lugar donde alojarse que lo hagan por sus propios medios. Para quienes no dispongan de transporte o necesiten ayuda, se han organizado autobuses de evacuación.

El Consistorio ha preparado también el Polideportivo Municipal de El Espinar como punto de recepción para los desalojados que necesiten asistencia o alojamiento provisional.

El operativo de extinción mantiene desplegados actualmente 41 medios, entre ellos cinco helicópteros, ocho cuadrillas terrestres, seis autobombas y ocho brigadas helitransportadas. Las labores continúan condicionadas por el viento y las altas temperaturas, dos factores que están dificultando el control del perímetro.

El origen del fuego se sitúa en la tarde del sábado, cuando un vehículo se incendió junto a la AP-6 en las proximidades de El Telégrafo. Desde ese punto, el fuego terminó extendiéndose a la masa forestal y avanzó hacia el término municipal de El Espinar.

En las primeras horas, las llamas llegaron a amenazar el entorno de la ermita del Cristo del Caloco, donde se movilizó maquinaria pesada para abrir cortafuegos y tratar de frenar el avance del incendio.

La situación se fue desplazando posteriormente hacia Los Ángeles de San Rafael, donde ya se había contemplado la posibilidad de un desalojo preventivo. Finalmente, el deterioro de las condiciones ha llevado este domingo a ordenar la salida de los vecinos tanto de este núcleo como de Vegas de Matute.

Refuerzos procedentes de Madrid

La Comunidad de Madrid se ha incorporado también al dispositivo de extinción después de recibir una petición de colaboración de Castilla y León.

El Gobierno madrileño ha movilizado cinco dotaciones terrestres y tres helicópteros del Cuerpo de Bomberos, que se suman a los recursos desplegados sobre el terreno para tratar de contener el incendio en la zona de Navas de San Antonio y su entorno.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado públicamente que el Ejecutivo regional permanece pendiente de la evolución del fuego en Segovia.

La N-603 continúa afectada

La emergencia sigue teniendo consecuencias sobre la circulación. La N-603 permanece afectada entre los kilómetros 64 y 91 en ambos sentidos, con desvíos de tráfico en el entorno de El Espinar.

A lo largo del incendio también se han registrado cortes en la N-6 y la AP-6, dos de los principales ejes viarios que atraviesan esta zona de la provincia.

Otro fuego activo en Revenga

La provincia de Segovia afronta además otro incendio forestal en Revenga, declarado durante la tarde de este domingo y situado en nivel 1 de peligrosidad.

Según los datos difundidos por la Junta, el fuego comenzó poco antes de las 17.00 horas y ha requerido la movilización de más de una decena de medios.

También continúan activos otros incendios en Quintela, en León, y San Adrián de Juarros, en Burgos.

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