De granizo a 33 grados en Zamora: por qué puede ocurrir un cambio tan brusco de un día para otro.

Zamora ha pasado del granizo al calor casi sin transición. Después de una jornada marcada por la inestabilidad y la caída de granizo, este domingo la capital afronta un escenario completamente diferente, con cielos soleados y temperaturas que pueden alcanzar aproximadamente los 33ºC. A primera vista parece una contradicción meteorológica, pero no lo es.

La pregunta surge casi de manera inevitable: ¿cómo es posible que ayer cayeran bolas de hielo y hoy el termómetro supere ampliamente los 30 grados?

La respuesta está, literalmente, varios kilómetros por encima de nuestras cabezas.

El granizo no es sinónimo de frío

Uno de los errores más comunes es pensar que el granizo está directamente asociado con temperaturas bajas en general. Sin embargo, hay que ser conscientes de que no es lo mismo la temperatura que haya a nivel del suelo que a la altura a la que se encuentren las nubes, donde se forman estas precipitaciones y donde las condiciones meteorológicas son completamente diferentes a las que encontramos en las calles de Zamora.

Quizás después de leer estas líneas te hayas acordado del típico mapa del colegio donde, a través de dibujos, explicaban cómo se forman los distintos tipos de precipitaciones. Por eso, si tenemos en cuenta la diferencia térmica del punto en el que se forma el granizo y del nivel del suelo se entenderá cómo es posible que pueda granizar aunque en la calle haga calor.

Mapa precipitaciones. / BLOG DE GEOGRAFÍA Profesor Pedro Oña

De hecho, cuando hace calor cerca del suelo y mucho frío en altura, el aire se vuelve más inestable y pueden formarse tormentas fuertes con granizo.

Es decir: el calor y el granizo no son fenómenos incompatibles.

Hoy, cambio radical: sol y hasta 33 grados

La situación de este domingo 9 de agosto es muy distinta. La previsión para Zamora apunta a una jornada muy soleada y calurosa, con una máxima en torno a los 33ºC y una mínima cercana a los 16ºC.

De una atmósfera explosiva a otra mucho más estable

La explicación está en que la atmósfera puede cambiar mucho en pocas horas. Ayer había humedad y aire frío en las capas altas, unas condiciones que favorecieron la formación de tormentas y granizo. Después, esa inestabilidad se desplazó y llegó aire más estable. Al desaparecer las nubes, el sol volvió a calentar con fuerza.

Y en agosto, con muchas horas de sol, la temperatura puede subir rápidamente por encima de los 30 grados. Por eso, aunque parezca extraño, es perfectamente posible que un día granice y al siguiente haga mucho calor.

De hecho, quienes pensaban que la granizada iba a traer un alivio duradero del calor tendrán que esperar. Este lunes las temperaturas podrían subir todavía más en Zamora y rondar los 35ºC.