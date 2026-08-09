El Carné 60 CyL ofrece ventajas en más de 800 establecimientos

El Carné 60 CyL, dirigido a todos los miembros del "Club de los 60", ya cuenta con 886 establecimientos adheridos en toda la comunidad, casi el doble que cuando se presentó esta iniciativa el pasado año. Recientemente, se han sumado también 152 agencias acreditadas para gestionar los viajes del "Club de los 60", lo que implica un incremento no sólo cuantitativo, sino también en cuanto a opciones y alternativas para los 369.212 socios.

Precisamente, en cuanto al tipo de establecimientos, la variedad de sectores es muy amplia: restaurantes, centros deportivos y de ocio, actividades culturales o tiendas de que prestan servicios muy variopintos. El número crece ya que las ventajas circulan en doble sentido: tanto para los portadores de esta identificación como para los comercios y las empresas que se han venido incorporando, ya que acceden a una promoción gratuita al ser incluidos en el listado oficial, aumentan su clientela y, además, realizan obra social. En Zamora, son 26 los establecimientos adheridos a esta iniciativa, entre ellos agencias de viajes, ortopedias, farmacias, ópticas, carnicerías o bancos.

Así lo remarcan desde la Junta de Castilla y León, que busca con esta propuesta fomentar el envejecimiento activo y favorecer la calidad de vida de este colectivo. Con la introducción de este formato, la Junta ha impulsado también la inclusión de nuevos sectores de interés para los mayores. Por ejemplo, el acceso gratuito a más museos, entre ellos, los cuatro autonómicos -Museo de la Evolución Humana, de Arte Contemporáneo, Etnográfico y de la Siderurgia y la Metalurgia- o la rebaja de la edad de 65 a 60 años para obtener descuentos.

También se ha promovido la colaboración con los gimnasios de la comunidad para que ofrezcan tanto actividades adaptadas a las necesidades de los mayores como para que ajusten los precios. Lo mismo sucede con centros relacionados con la salud o la estética.

La Junta cubre así varias áreas de interés para el colectivo de mayores, como el del ocio -agencias de viaje, hoteles, restaurantes-, cultura -librerías, exposiciones, museos-, salud -centros ópticos, clínicas dentales, peluquería parafarmacia, centros deportivos- y otros como la automoción, las entidades bancarias, papelerías, tiendas de moda o establecimientos especializados en mascotas.

De este modo, a través de este fuerte impulso a la promoción de ventajas y descuentos en centenares de establecimientos, la Junta fomenta el comercio de proximidad, así como la creación de empleo y la fijación de población, sobre todo en el medio rural, para seguir afrontando el reto demográfico a la vez que se estimula la economía local.

Este carné puede solicitarse a través de la página web específica, así como en las gerencias territoriales de Servicios Sociales y en la oficina central del "Club de los 60". Los dos únicos requisitos son haber cumplido 60 años y estar empadronado en un municipio de Castilla y León.

Más envejecimiento activo

Además de las actividades y servicios a los que pueden acceder los mayores de 60 años a través del nuevo Carné 60 CyL, entre los que se incluyen, también, los viajes del "Club de los 60", la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, promueve el envejecimiento activo en más frentes.

Uno de ellos es el apoyo al asociacionismo a través de la subvención a la Red de Federaciones de Jubilados y Pensionistas, para que puedan llevar a cabo sus actividades, lleguen a todas personas que residen en el medio rural e impulsen sus locales como puntos de encuentro de todos los mayores de cada municipio. Hay que tener en cuenta que en Castilla y León hay más de 1.900 asociaciones federadas de mayores, las cuales son esenciales en la lucha contra la soledad no deseada y la promoción de un estilo de vida activo.

Por otra parte, el Programa Interuniversitario de la Experiencia, aun con una larga trayectoria a sus espaldas, continúa creciendo, y cuenta ya con 6.622 matriculados en las 42 sedes adscritas a las ocho universidades de la Comunidad.