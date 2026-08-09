No es Ámsterdam, pero Castilla y León tiene este parque que se llena de tulipanes

Cuando se piensa en tulipanes, la imaginación suele viajar directamente a los Países Bajos. Campos interminables de flores, jardines de colores y estampas primaverales que cada año atraen a miles de visitantes. Sin embargo, no hace falta salir de España para disfrutar de una imagen parecida, aunque a menor escala.

En Castilla y León hay un rincón que, con la llegada de la primavera, cambia por completo de aspecto. Se trata del Parque del Salón de Isabel II, en Palencia, uno de los espacios verdes más conocidos de la ciudad y un lugar especialmente atractivo durante los meses en los que florecen sus tulipanes.

Parque del Salón de Isabel II, en Palencia. / Ayuntamiento de Palencia

No es Ámsterdam ni pretende serlo, pero durante unas semanas sus parterres llenos de flores convierten este parque urbano en una de esas pequeñas sorpresas que justifican una escapada.

Un histórico parque en el corazón de Palencia

El Parque del Salón de Isabel II se encuentra muy cerca del centro de Palencia y forma parte desde hace décadas de la vida cotidiana de la ciudad. Pero es en primavera cuando adquiere uno de sus aspectos más llamativos.

Los tulipanes aparecen repartidos por diferentes parterres y aportan intensos tonos rojos, amarillos, rosas y blancos al paisaje. El resultado es especialmente fotogénico y transforma durante unas semanas este rincón palentino en un pequeño jardín de inspiración europea.

El mejor momento para visitarlo

La floración de los tulipanes depende cada año de las temperaturas y de las condiciones meteorológicas, por lo que no existe una fecha exacta que garantice encontrarlos en su máximo esplendor.

En términos generales, abril es el mes que conviene marcar en el calendario, especialmente desde mediados de mes y durante las semanas posteriores si la primavera viene fresca.

Precisamente esa breve duración es parte de su atractivo. Los tulipanes permanecen en flor durante un periodo limitado, por lo que visitar el parque en el momento adecuado permite descubrir una imagen de Palencia que desaparece con la llegada del calor.