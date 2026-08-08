El pueblo de Castilla y León que conserva el único arco romano de triple arquería de España.

A simple vista puede parecer otro pueblo histórico de Castilla y León. Calles de piedra, casas antiguas, una gran plaza y restos de diferentes épocas. Pero Medinaceli, en Soria, esconde una curiosidad que lo convierte en un lugar excepcional.

En uno de los accesos a la villa se levanta su famoso arco romano, construido hace siglos y convertido hoy en uno de los grandes símbolos de esta localidad soriana. Lo sorprendente no es solo su antigüedad. También lo es su forma.

El detalle que hace único al arco de Medinaceli

El monumento cuenta con tres vanos, uno central de mayor tamaño y dos laterales más pequeños.

Esa característica lo convierte en una auténtica rareza dentro del patrimonio romano conservado en España.

Según la información turística oficial de Castilla y León, se trata del único arco romano de triple arquería conservado en el país. Un dato que muchos viajeros desconocen incluso después de haber visto alguna fotografía de Medinaceli. Porque el arco no destaca únicamente por su apariencia monumental. También permite imaginar la importancia que tuvo este enclave hace casi dos mil años, cuando la zona formaba parte de las rutas y comunicaciones del mundo romano.

Un pueblo construido sobre siglos de historia

La visita a Medinaceli no termina frente al arco. La villa conserva huellas de diferentes épocas que aparecen casi una detrás de otra mientras se recorren sus calles.

Hay restos romanos, construcciones medievales, edificios renacentistas y señales de su pasado musulmán. Uno de sus espacios más reconocibles es la Plaza Mayor, rodeada de edificios históricos y presidida por el Palacio Ducal.

Bajo algunas construcciones actuales también han aparecido mosaicos romanos, una prueba de que parte de la antigua ciudad continúa literalmente bajo los pies de quienes recorren el pueblo.

Otra curiosidad que pasa desapercibida

Medinaceli guarda además un detalle menos conocido.

La llamada Fuente de la Canal está vinculada a antiguas canalizaciones de origen romano. Es uno de esos elementos cotidianos que permiten entender hasta qué punto el pasado sigue formando parte del presente de la localidad.

Y eso es precisamente lo que hace diferente una visita a Medinaceli. No se trata solo de observar ruinas aisladas. Aquí, distintas etapas de la historia se superponen en apenas unos metros.

Una curiosidad histórica escondida en un pequeño pueblo de Soria que puede convertir una escapada de unas horas en un viaje por casi dos mil años de historia.