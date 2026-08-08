Incendio y corte de tráfico
El incendio de la AP-6 avanza hacia Los Ángeles de San Rafael y se plantea un desalojo preventivo
El fuego comenzó tras el incendio de un vehículo en la AP-6
A.B.G.
El fuego originado a raíz del incendio de un vehículo en la AP-6 continúa activo y se dirige hacia Los Ángeles de San Rafael. El operativo, formado actualmente por tres técnicos, tres agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, tres autobombas, seis cuadrillas helitransportadas, dos bulldozer y siete helicópteros, se centra en que las llamas no lleguen a las viviendas mientras que, desde el puesto de mando, se plantea la posibilidad de desalojar, de manera preventiva, el núcleo residencial.
Mientras tanto, la N-6 permanece cortada al tráfico a la altura de Las Navas de San Antonio (Segovia).
El incendio se originó as las 16.35 en las inmediaciones de la zona conocida como El Telégrafo, donde en primera instancia, y según información difundida por el Ayuntamiento de El Espinar, amenazó con ocupar la zona de la ermita del Cristo del Caloco, obligando al Consistorio espinariego a movilizar maquinaria pesada de empresas de la zona para abrir cortafuegos en las inmediaciones de la capilla.
El fuerte viento está siendo uno de los mayores obstáculos para las labores de extinción, ya que las rachas impulsan el avance de las llamas y dificultan el control del incendio. Desde el ámbito municipal se alerta también de que hacen falta más medios para hacer frente a la situación.
Ante la evolución del incendio, la Consejería de Medio Ambiente elevó a nivel 1 el índice de gravedad, mientras numerosos medios terrestres y aéreos de la Diputación de Segovia, el Ayuntamiento de El Espinar y de la Comunidad de Madrid trabajan en las labores de extinción.
A estos efectivos se suman miembros de los Bomberos de la Diputación de Segovia, Guardia Civil y Protección Civil.
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado del cierre de la N-6 en este punto, por lo que se recomienda a los conductores evitar la zona y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y de tráfico.
Los equipos continúan trabajando para controlar el incendio y garantizar la seguridad en las carreteras afectadas.
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