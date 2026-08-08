Castilla y León supera los 9.000 millones en exportaciones y crece por encima de la media nacional

Castilla y León alcanza, en cinco meses, los 9.017 millones de euros en exportaciones, una cifra que supone un crecimiento del 3,9% con respecto al mismo periodo de 2025. Este dato, lejos de quedar en el olvido, sitúa a la comunidad por encima de la media de España.

Los sectores líderes en la comunidad

Coches, componentes y neumáticos. La automoción sigue siendo la líder indiscutible de las exportanciones y representa, aproximadamente, el 50% de las ventas de toda la comunidad. A pesar de que a finales de 2025 el sector experimentó un gran descenso en la venta de motores y neumáticos, parece que 2026 empieza por todo lo alto tras acumular 2.998,4 millones de euros hasta la fecha, un 10% más que el año pasado.

Por otro lado, los sectores de maquinaria, alimentación y química mantienen una trayectoria ascendente tras registrar un buen crecimiento en 2025.

En lo que a provincias se refiere, Valladolid sigue reafirmando su papel en la comunidad, seguida de Salamanca y Burgos, constituyendo el eje principal del comercio exterior castellanoleonés.

Los socios internacionales

Francia sigue siendo el principal destino de las exportaciones de Castilla y León. Hasta mayo, la comunidad vendió productos a este país por valor de 2.111,5 millones de euros, un 8% más que en el mismo periodo anterior.

También destaca el crecimiento de las ventas a Italia, que aumentaron un 41,6%. Por su parte, durante el año anterior también crecieron de forma importante las exportaciones a Bélgica, un 35,4%, y a Turquía, un 21,7%.

Apoyo a las empresas

La Junta de Castilla y León impulsa la salida de las empresas al exterior a través del V Plan de Internacionalización Empresarial 2022-2027. Entre sus principales objetivos están conseguir que 8.000 empresas de la comunidad exporten sus productos y aumentar las ventas fuera de la Unión Europea hasta que representen el 35% del total.

Para conseguirlo, se han puesto en marcha distintas ayudas destinadas a facilitar la expansión internacional de las empresas.

Actualmente, está abierta una convocatoria de ayudas para que las pequeñas y medianas empresas puedan financiar proyectos de expansión internacional. Cuenta con un presupuesto inicial de 2,5 millones de euros, que puede ampliarse hasta los 5 millones.

Las ayudas cubren, con carácter general, el 45% de los gastos del proyecto, aunque pueden llegar al 60% dependiendo de dónde esté ubicada la empresa y del empleo que genere. Los proyectos deberán tener un presupuesto mínimo de 3.000 euros y cada empresa podrá recibir ayudas para actuaciones de hasta 120.000 euros.

Las solicitudes se presentan una vez realizado el proyecto y el plazo estará abierto hasta el 28 de febrero de 2027.