Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EDITORIAL Zamora: Antes y después de las llamasMAPA INTERACTIVO | ¿Se va a ver el eclipse desde mi pueblo de Zamora?El Parador de Zamora ya admite reservasZamora CF: pretemporada
instagramlinkedin

Economía

Castilla y León supera los 9.000 millones en exportaciones y crece por encima de la media nacional

La automoción se consolida como el sector estrella representando el 50% de las ventas

La automoción se consolida como el sector estrella representando el 50% de las ventas.

La automoción se consolida como el sector estrella representando el 50% de las ventas.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alejandra Bonel García

Zamora

Castilla y León alcanza, en cinco meses, los 9.017 millones de euros en exportaciones, una cifra que supone un crecimiento del 3,9% con respecto al mismo periodo de 2025. Este dato, lejos de quedar en el olvido, sitúa a la comunidad por encima de la media de España.

Los sectores líderes en la comunidad

Coches, componentes y neumáticos. La automoción sigue siendo la líder indiscutible de las exportanciones y representa, aproximadamente, el 50% de las ventas de toda la comunidad. A pesar de que a finales de 2025 el sector experimentó un gran descenso en la venta de motores y neumáticos, parece que 2026 empieza por todo lo alto tras acumular 2.998,4 millones de euros hasta la fecha, un 10% más que el año pasado.

Por otro lado, los sectores de maquinaria, alimentación y química mantienen una trayectoria ascendente tras registrar un buen crecimiento en 2025.

En lo que a provincias se refiere, Valladolid sigue reafirmando su papel en la comunidad, seguida de Salamanca y Burgos, constituyendo el eje principal del comercio exterior castellanoleonés.

Los socios internacionales

Francia sigue siendo el principal destino de las exportaciones de Castilla y León. Hasta mayo, la comunidad vendió productos a este país por valor de 2.111,5 millones de euros, un 8% más que en el mismo periodo anterior.

También destaca el crecimiento de las ventas a Italia, que aumentaron un 41,6%. Por su parte, durante el año anterior también crecieron de forma importante las exportaciones a Bélgica, un 35,4%, y a Turquía, un 21,7%.

Apoyo a las empresas

La Junta de Castilla y León impulsa la salida de las empresas al exterior a través del V Plan de Internacionalización Empresarial 2022-2027. Entre sus principales objetivos están conseguir que 8.000 empresas de la comunidad exporten sus productos y aumentar las ventas fuera de la Unión Europea hasta que representen el 35% del total.

Para conseguirlo, se han puesto en marcha distintas ayudas destinadas a facilitar la expansión internacional de las empresas.

Actualmente, está abierta una convocatoria de ayudas para que las pequeñas y medianas empresas puedan financiar proyectos de expansión internacional. Cuenta con un presupuesto inicial de 2,5 millones de euros, que puede ampliarse hasta los 5 millones.

Las ayudas cubren, con carácter general, el 45% de los gastos del proyecto, aunque pueden llegar al 60% dependiendo de dónde esté ubicada la empresa y del empleo que genere. Los proyectos deberán tener un presupuesto mínimo de 3.000 euros y cada empresa podrá recibir ayudas para actuaciones de hasta 120.000 euros.

Noticias relacionadas y más

Las solicitudes se presentan una vez realizado el proyecto y el plazo estará abierto hasta el 28 de febrero de 2027.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La mejor playa de agua dulce de Castilla y León está a tan solo una hora y media en coche de Zamora
  2. La AEMET pone el foco en Castilla y León: tormentas con granizo grande y rachas 'muy fuertes' este sábado
  3. Auxiliada una bebé de 10 meses tras ser atacada por el perro de la familia
  4. Alerta por contaminación en Castilla y León: varias provincias cubiertas de humo de los incenidos
  5. Una poza que parece el Caribe, una senda para recorrer en familia y una torre medieval con una historia de leyenda en pleno corazón de León
  6. Los propietarios de dos campings calcinados en Ávila denuncian que lo han perdido 'todo' y que siguen sin ayudas
  7. Esta joya cisterciense de Castilla y León es el monasterio más grande de Europa
  8. Mañueco adelanta la aprobación de un plan de 42 medidas para los afectados por los incendios con hasta 90 millones

El incendio de la AP-6 avanza hacia Los Ángeles de San Rafael y se plantea un desalojo preventivo

El pueblo de Castilla y León que conserva el único arco romano de triple arquería de España

Castilla y León supera los 9.000 millones en exportaciones y crece por encima de la media nacional

Castilla y León supera los 9.000 millones en exportaciones y crece por encima de la media nacional

Castilla y León planta a Sira Rego: esta es la carta que envían a la ministra para exigir el retorno de menores de Ceuta a Marruecos

Castilla y León planta a Sira Rego: esta es la carta que envían a la ministra para exigir el retorno de menores de Ceuta a Marruecos

El rincón de Soria donde puedes destilar lavanda y caminar entre uno de los acebales más singulares de Castilla y León

El rincón de Soria donde puedes destilar lavanda y caminar entre uno de los acebales más singulares de Castilla y León

La AEMET pone el foco en Castilla y León: tormentas con granizo grande y rachas "muy fuertes" este sábado

Zamora encadena varios días de calor con máximas de 36 grados y radiación ultravioleta muy alta

Zamora encadena varios días de calor con máximas de 36 grados y radiación ultravioleta muy alta

Turismo astronómico: la mejor provincia para ver el eclipse de todo Castilla y León

Turismo astronómico: la mejor provincia para ver el eclipse de todo Castilla y León
Tracking Pixel Contents