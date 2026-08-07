Si alguna vez te has preguntado de dónde sale ese aroma tan reconocible que encontramos en perfumes, cosméticos o productos aromáticos, aquí puedes descubrirlo desde el principio.

La experiencia comienza en Soria, concretamente en la Casa del Parque del Acebal de Garagüeta, en el entorno de Arévalo de la Sierra y Torrearévalo. Allí se organizan talleres de destilación de lavanda con alambique (aparato utilizado para la destilación de líquidos mediante un proceso de evaporación por calentamiento y posterior condensación por enfriamiento) en los que es posible seguir, paso a paso, cómo una planta aromática acaba convertida en aceite esencial.

El rincón de Soria donde puedes destilar lavanda y caminar entre uno de los acebales más singulares de Castilla y León. / Pexels

Primero, la lavanda. Después, el calor, el vapor y el alambique. Y, finalmente, una esencia concentrada que conserva buena parte del aroma de la planta.

Es una forma sencilla y muy visual de entender un proceso que está detrás de muchos productos que utilizamos a diario. Pero también una manera distinta de acercarse a los aromas de este territorio.

Porque, una vez termina la destilación, la experiencia continúa fuera.

El aroma de la zona

Muy cerca se encuentra el Acebal de Garagüeta, una Reserva Natural del Sistema Ibérico Norte que alberga una de las masas de acebo más singulares de Castilla y León.

Acebal de Garagüeta. / El Día de Soria

El espacio protegido ocupa 406,4 hectáreas, con un paisaje en el que los acebos forman pasillos, zonas de sombra y pequeñas bóvedas vegetales. El ambiente cambia por completo: el perfume intenso de la lavanda deja paso al olor del bosque, la tierra y la vegetación húmeda.

Y tampoco es un lugar que se vea igual durante todo el año. Cada estación transforma el color, la luz y el aspecto de los senderos, por lo que regresar en otro momento puede ofrecer una imagen completamente diferente del mismo paisaje.

Una parada para entender el paisaje

Antes de adentrarte en la reserva merece la pena detenerse en la Casa del Parque del Acebal de Garagüeta, instalada en la antigua vivienda de los maestros de Arévalo de la Sierra.

Casa del Parque del Acebal de Garagüeta. / Soria ni te la imaginas

El centro permite conocer mejor los bosques de acebos de la zona y descubrir otros enclaves próximos, como la Dehesa de Oncala. También organiza actividades educativas y propuestas vinculadas al patrimonio natural.

Entre ellas se encuentra, precisamente, la destilación de lavanda con alambique.

Si quieres participar, conviene consultar previamente la programación de la Casa del Parque, ya que tanto las fechas como las actividades pueden variar.

Después, toca caminar

Para completar la visita, una buena opción es recorrer la Senda del Acebal, que permite internarse poco a poco en este espacio protegido.

El itinerario pasa por lugares como la Choza del Vaquero, los sestiles y los canchales de piedra antes de llegar a las zonas donde los acebos se convierten en protagonistas.

Desde la Casa del Parque también se organizan rutas guiadas. Una de las propuestas realiza un recorrido circular de cuatro kilómetros y dificultad baja, durante el que se explican la flora y la fauna del entorno, sus usos tradicionales y algunas de las leyendas ligadas a este paisaje.

Así, lo que empieza observando cómo se destila una planta puede terminar caminando entre árboles, piedras y antiguos espacios ganaderos.

Una escapada que también se huele

En este rincón de Soria, la ganadería, los bosques y las plantas aromáticas forman parte de un mismo paisaje. Durante generaciones, sus habitantes han aprovechado los recursos naturales del entorno, y hoy todavía es posible acercarse a esa relación de una forma diferente.

Puedes caminar entre acebos, recorrer pequeños pueblos y descubrir cómo el aroma de una planta termina concentrado en unas gotas de esencia.