La AEMET pone el foco en Castilla y León: tormentas con granizo grande y rachas "muy fuertes" este sábado

Castilla y León tendrá que mirar al cielo este sábado 8 de agosto. Los avisos meteorológicos de la AEMET dibujan una tarde complicada en varias provincias de la comunidad, con tormentas que pueden ir acompañadas de granizo grande y rachas de viento muy fuertes, además de lluvias intensas y altas temperaturas.

La situación más destacada se producirá en Burgos, donde algunas zonas alcanzarán el aviso naranja (peligro importante) por tormentas entre las 16.00 y las 23.59 horas. La probabilidad prevista se sitúa entre el 40% y el 70%.

Según el detalle de los avisos, las áreas afectadas por este nivel naranja serán la Cordillera Cantábrica de Burgos y el norte de la provincia. La AEMET advierte de que las tormentas pueden estar acompañadas de granizo grande y rachas de viento muy fuertes, siendo estos fenómenos más probables en el norte.

Hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora

No será el único fenómeno a vigilar en Burgos. Desde las 16.00 horas también estarán activos avisos por lluvias capaces de acumular hasta 15 milímetros (15 litros por metro cuadrado) en apenas una hora.

Estos avisos afectarán a la Cordillera Cantábrica, el norte de Burgos y el Condado de Treviño, igualmente con una probabilidad estimada de entre el 40% y el 70%.

El Condado de Treviño, la Meseta y la Ibérica burgalesa tendrán además avisos amarillos por tormentas, con posibilidad de granizo y rachas de viento muy fuertes.

Palencia y Valladolid, también pendientes de las tormentas

El episodio tormentoso se extenderá a otras provincias de Castilla y León. La Cordillera Cantábrica y la Meseta de Palencia aparecen bajo aviso amarillo desde las 16.00 hasta las 23.59 horas, con tormentas que también podrían dejar granizo y fuertes rachas de viento.

La Meseta de Valladolid estará en una situación similar durante la tarde y la noche del sábado.

El mapa horario de avisos muestra precisamente cómo el riesgo aumenta a partir de primeras horas de la tarde, concentrándose buena parte de los avisos entre aproximadamente las 13.00 y las 20.00 horas, y prolongándose en algunas zonas hasta el final del día.

Del granizo al calor: hasta 36ºC en Ávila

Mientras Burgos, Palencia y Valladolid tendrán la atención puesta especialmente en las tormentas, el calor seguirá siendo protagonista en otros puntos de la comunidad.

En el sur de Ávila se ha establecido un aviso amarillo por temperaturas máximas de 36ºC, activo entre las 13.00 y las 20.59 horas del sábado.

También habrá aviso por calor en el Sistema Central de Soria, donde los termómetros podrán alcanzar los 34ºC durante esa misma franja horaria.

Así, Castilla y León afrontará una jornada marcada por dos escenarios muy diferentes pero simultáneos: calor intenso en unas zonas y tormentas potencialmente fuertes, con granizo y viento, en otras.

El episodio tormentoso se extenderá a otras provincias de Castilla y León. La Cordillera Cantábrica y la Meseta de Palencia aparecen bajo aviso amarillo desde las 16.00 hasta las 23.59 horas, con tormentas que también podrían dejar granizo y fuertes rachas de viento.

La Meseta de Valladolid estará en una situación similar durante la tarde y la noche del sábado.

El mapa horario de avisos muestra precisamente cómo el riesgo aumenta a partir de primeras horas de la tarde, concentrándose buena parte de los avisos entre aproximadamente las 13.00 y las 20.00 horas, y prolongándose en algunas zonas hasta el final del día.