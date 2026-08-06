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Zamora encadena varios días de calor con máximas de 36 grados y radiación ultravioleta muy alta

Las temperaturas máximas en Zamora alcanzarán los 36 grados durante el fin de semana, con una ligera bajada el domingo antes de volver a subir

Zamora encadena varios días de calor con máximas de 36 grados y radiación ultravioleta muy alta.

Zamora encadena varios días de calor con máximas de 36 grados y radiación ultravioleta muy alta. / Pexels

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Marina García

Zamora

Zamora afrontará varios días de calor persistente, con temperaturas máximas de hasta 36 grados y cielos mayoritariamente despejados. Aunque la previsión no contempla avisos meteorológicos para la Meseta de Zamora, la combinación de altas temperaturas, ambiente seco y radiación ultravioleta muy elevada obliga a extremar las precauciones.

Jueves 6 de agosto

Este jueves, el calor ganará intensidad con rapidez. A las 9.00 horas se esperan unos 19 grados; al mediodía, el termómetro alcanzará los 25, y a partir de las 14.00 horas superará ya la barrera de los 30.

Las horas más sofocantes llegarán entre las 17.00 y las 20.00, cuando la temperatura rondará los 35 grados. El alivio tardará en llegar: a las 21.00 horas todavía se registrarán unos 32 grados y, a las 23.00, el termómetro seguirá cerca de los 28.

El aumento de las temperaturas irá acompañado del descenso de la humedad relativa. La humedad volverá a subir durante la madrugada, mientras las temperaturas descenderán hasta los 23 o 24 grados.

El viento soplará, en general, flojo o moderado. Durante algunos momentos de la madrugada podría intensificarse y alcanzar velocidades cercanas a los 25 kilómetros por hora.

Viernes 7 de agosto

El viernes se repetirá prácticamente el mismo escenario: mínima de 18 grados, máxima de 36 y una fuerte exposición solar. El índice ultravioleta alcanzará el nivel 9, considerado muy alto, por lo que se aconseja limitar la exposición directa al sol durante las horas centrales del día.

Sábado 8 de agosto

El sábado traerá algunos intervalos nubosos y una probabilidad de lluvia de hasta el 35% durante la segunda mitad de la jornada. Pese a ello, el calor no dará tregua y las máximas volverán a situarse en torno a los 36 grados.

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Domingo 9 de agosto

El domingo llegará un ligero respiro, con una máxima de 33 grados. Será una pausa breve: al comienzo de la próxima semana, los termómetros volverán a moverse entre los 35 y los 36 grados.

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