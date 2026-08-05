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Turismo astronómico: la mejor provincia para ver el eclipse de todo Castilla y León

El Museo de la Ciencia acogerá un planetario de guardia durante 24 horas y proyecciones de videomapping en la noche previa al eclipse

Xavier Fonseca, divulgador científico: “Ver un eclipse solar total es ocho veces más difícil que ver a España ganar un Mundial”

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Gaby Marcos

Valladolid es, a ojos de los expertos, la provincia de Castilla y León en la que se podrá visualizar el eclipse en más puntos, y una de las que ofrecen mayor visibilidad. Además, al igual que sucede en Zamora, Benavente o Toro, se ofrecen actividades especiales con motivo de este evento astronómico. Aquí tienes el programa completo para celebrar este momento histórico como es debido, teniendo en cuenta las medidas de seguridad pertinentes.

Espectáculo de Planetario: «3CLIPSE»

  • Desde el 3 de julio.
  • Horarios:
  • De martes a viernes: 11:45 h.
  • Sábados, domingos y festivos: 11:30 h.
  • Producción divulgativa sobre eclipses históricos y el eclipse de 2026.

Manual de Observación Segura

  • Distribución gratuita de un manual asesorado por el Instituto Geográfico Nacional con recomendaciones de seguridad, uso de gafas homologadas y mejores puntos de observación en Valladolid.

Evento Especial: «Planetario de Guardia» (24 Horas)

  • Desde las 10.30 h del martes 11 de agosto hasta las 09.30 h del miércoles 12.
  • Incluye:
  • Acceso a las 4 plantas de exposición permanente.
  • La Casa del Río.
  • Exposiciones temporales (STROM y Astronautas).
  • Una sesión del Planetario (hasta completar aforo).
  • Horario nocturno de exposiciones: Apertura excepcional de las exposiciones temporales de 18.30 h a 03.00 h.

Noche Previa al Eclipse (Noche del 11 de agosto)

  • 22.30 h a 03.00 h: Proyección del Videomapping "Cuando el cielo se apaga, el Museo se enciende" en la fachada norte del Museo.
  • Música y Gastronomía: Sesiones de DJs y pincho temático elaborado por el restaurante Sibaritas Klub (chef Javier Peña).

Noticias relacionadas y más

Concurso de Fotografía

  • Dirigido a mayores de 16 años. Fotografías del eclipse tomadas desde Valladolid (se valorará la integración del patrimonio de la ciudad).
  • Premios: Abonos para el Teatro Calderón, carnés de Amigos del Museo y abonos para la Seminci 2026.

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