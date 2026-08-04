Nueve días para pasar las vacaciones perfectas: un día en cada provincia de Castilla y León viendo los lugares más especiales de España
Si solo tienes un día para visitar cada provincia de Castilla y León, esto es lo que no te puedes perder
Castilla y León es una tierra rica en patrimonio cultural, humano y natural, pero a veces no tenemos el tiempo suficiente para visitar cada ciudad como nos gustaría. Por eso, aquí tienes una guía para conocer los lugares que no te puedes perder en un viaje exprés por esta región.
Las maravillas naturales de Ávila
La primera provincia, Ávila, esconde tesoros naturales como el valle del Tiétar. Allí necesitarás conocer pueblos como Mombeltrán o Cuevas del Valle. Si eres aventurero, no te decepcionará una ruta por el sendero de las Cinco Lagunas en Gredos.
Además, y aunque parezca un cliché, no puedes pasar por la provincia sin visitar uno de los recintos amurallados más especiales de Europa entera.
Burgos
Si te apasionan las cuevas y las formaciones naturales que no se ven en ningún otro lugar, necesitas conocer el Ojo Guareña, uno de los complejos kársticos más grandes de Europa, así como los pueblos de Las Merindades como Puentedey o Frías.
León
¿Alguna vez has escuchado la expresión "estar en Babia"? Le podrás dar sentido en un viaje a este pequeño pueblo de León. Además, es reserva de la Biosfera.
También tendrás la opción de visitar el Valle del Sajambre, que es una alternativa menos turística a los Picos de Europa.
Palencia
Entre Frómista (donde deberías visitar la iglesia de San Martín) y Herrera de Pisuerga, una parada obligatoria es el Canal de Castilla. También necesitarás visitar Monte El Viejo, una panorámica urbana que te impresionará.
Salamanca
En Salamanca, la Sierra de Francia es una zona que conquista a todos los que la visitan. Pueblos como La Alberca: Mogarraz, Miranda del Castañar y San Martín del Castañar te robarán el corazón. Y si la visitas en época de lluvias, no te pierdas el Pozo de los Humos.
Segovia
No te pierdas las Hoces del Duratón, que reúnen cañones calizos, buitres y los mejores paisajes fluviales de la meseta. Además, en una visita a Ayllón conseguirás las fotos más impresionantes de la arquitectura negra de la sierra nordeste.
Soria
Es difícil escoger un solo lugar que visitar en la tierra de Machado y de los torreznos, pero Castroviejo es una buena opción: parece un paisaje de otro planeta, con enormes formaciones rocosas moldeadas por la erosión en plena Sierra de Urbión.
Valladolid
Urueña, rodeada por una muralla medieval intacta, es una pequeña villa cultural conocida como la Villa del Libro.
Zamora
La Sierra de la Culebra, es uno de los mejores lugares de Europa occidental para observar fauna salvaje y supone el territorio con mayor presencia de lobo ibérico de la península.
Sus extensos bosques, brezales y pueblos dispersos ofrecen una imagen que te reconfortará.
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