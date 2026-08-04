Iberdrola | bp pulse pone en servicio la mayor estación de recarga ultrarrápida en Valladolid

Iberdrola | bp pulse ha puesto en servicio la mayor estación derecarga ultrarrápida en Valladolid, ubicada estratégicamente en el aparcamiento del Club Raqueta Valladolid y a menos de un kilómetro de la entrada y salida de la A-62.

El nuevo hub dispone de 10 puntos de recarga, con cargadores que alcanzan potencias de hasta 400 kW. La instalación cuenta, además, con posibilidad de ampliación futura, permitiendo adaptar su capacidad a la evolución de las necesidades de recarga de los usuarios.

Su ubicación en Valladolid refuerza el carácter estratégico del proyecto para la movilidad eléctrica. La estación se encuentra a menos de un kilómetro de la A-62, una vía que registra una intensidad media diaria de 21.940 vehículos, y en un enclave de confluencia hacia el nudo de Tordesillas para los desplazamientos procedentes de País Vasco y Francia.

Tiempo de recarga

La instalación está integrada en el aparcamiento del Club Raqueta Valladolid, que dispone de restaurante y cafetería propios, ofreciendo a los conductores la posibilidad de aprovechar el tiempo de parada mientras recargan sus vehículos. La instalación permite realizar recargas ultrarrápidas con un tiempo medio estimado de entre 20 y 30 minutos para aquellos usuarios que necesiten recuperar autonomía durante sus viajes, al tiempo que dispone de una opción de 22 kW adecuada para estancias más prolongadas, como las de quienes utilizan las instalaciones deportivas o el restaurante.

Con motivo de la puesta en servicio de la nueva infraestructura, el alcalde de Valladolid, el zamorano, Jesús Julio Carnero, ha visitado la estación de recarga ubicada en el Club Raqueta Valladolid acompañado por el delegado de Iberdrola en Castilla y León, Miguel Calvo; el responsable de Desarrollo de Zona Centro de Iberdrola | bp pulse, Javier Barbero; y el responsable del Club Raqueta Valladolid, Federico Arias. Durante el recorrido, los representantes han podido conocer las características de la instalación, la mayor estación de recarga ultrarrápida de la ciudad, así como su contribución al impulso de la movilidad eléctrica y al fortalecimiento de la red de recarga de alta potencia en Castilla y León.

Desarrollo de Zona Centro

“Este proyecto supone un nuevo paso en nuestra estrategia de despliegue de infraestructura de recarga ultrarrápida en España y Portugal. Su ubicación próxima a un importante eje de movilidad, y la posibilidad de combinar la recarga con servicios de restauración y de deporte y ocio, responden a nuestra visión de ofrecer una experiencia integrada en el día a día. De este modo, logramos que cada vez sea más cómoda, rápida y fiable para los usuarios de vehículos eléctricos”, declara Javier Barbero, responsable de Desarrollo de Zona Centro en Iberdrola | bp pulse.

Por su parte el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha destacado en la visita a la nueva instalación que “la puesta en marcha de la mayor estación de recarga ultrarrápida de Valladolid es una excelente noticia para la ciudad. Refuerza nuestra posición como un nodo estratégico de movilidad en el noroeste de España, mejora los servicios para quienes nos visitan y para los propios vallisoletanos, y supone un paso más en nuestro compromiso con una movilidad más sostenible, innovadora y preparada para el futuro.”

“Que una empresa como Iberdrola | bp pulse siga apostando por Valladolid demuestra la confianza en el potencial de nuestra ciudad. Esta nueva infraestructura contribuye a impulsar la transición hacia un transporte más limpio y consolida a Valladolid como una referencia en innovación y movilidad sostenible en Castilla y León”, concluye el alcalde.

Todos los puntos de recarga están alimentados con energía con garantía de origen 100% renovable, en línea con el compromiso de Iberdrola | bp pulse de seguir impulsando una movilidad eléctrica cada vez más sostenible.

Asimismo, el proyecto se ha desarrollado mediante un acuerdo con Club Raqueta, socio emblemático en Valladolid, y se encuentra además próximo al estadio José Zorrilla, reforzando su ubicación en un entorno de actividad y servicios de la ciudad.

Con esta nueva instalación, Iberdrola | bp pulse refuerza su presencia en Valladolid, donde cuenta ya con 28 puntos de recarga ultrarrápida, cifra que asciende hasta los 147 puntos ultrarrápidos en Castilla y León.

De este modo, Iberdrola | bp pulse mantiene su avance en el despliegue de una red de recarga de alta potencia amplia, fiable y estratégicamente distribuida, facilitando tanto los desplazamientos cotidianos como los viajes de largo recorrido y contribuyendo a la electrificación del transporte en la península ibérica.

Sobre Iberdrola | bp pulse

Iberdrola | bp pulse es la alianza estratégica 50:50 entre Iberdrola y bp pulse para impulsar el futuro de la movilidad en España y Portugal. Como actor clave en la transición energética, nuestra misión es liderar el despliegue de la mayor red de recarga pública de alta potencia (rápida y ultrarrápida), sostenible, robusta y accesible.Operamos bajo un enfoque 100% customer centric para ofrecer una experiencia fiable, sencilla e innovadora tanto a usuarios finales como corporativos.