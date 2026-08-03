Vox aplica las primeras medidas de su plan de desregulación: ventanilla única, prioridad nacional y fin a la cita previa

Los vicepresidentes de los gobiernos autonómicos de Castilla y León, Andalucía, Aragón y Extremadura (Carlos Pollán, Manuel Gavira, Alejandro Nolasco y Óscar Fernández, respectivamente) han acordado establecer una hoja de ruta común para aplicar el programa nacional de desregulación de Vox en cada una de sus regiones, con el objetivo de eliminar trabas burocráticas, poner la Administración al servicio del ciudadano y reforzar el principio de prioridad nacional.

Así lo acordaron tras mantener una reunión de trabajo con el diputado nacional, José María Figaredo, y la secretaria general adjunta, Montse Lluís, en la sede nacional de Vox en Madrid, en la cual se puso sobre la mesa el compromiso de mantener una interlocución directa y permanente con la dirección nacional del partido para garantizar que la desregulación avance en la misma dirección en toda España.

Entre las medidas pactadas, con algunos casos donde están ya en marcha, figuran la eliminación de la cita previa en todas las administraciones gobernadas por Vox, la implantación efectiva del principio de prioridad nacional en las políticas regionales y en la percepción de ayudas y el desarrollo de una vía rápida administrativa sustentada en tres instrumentos: la ventanilla única, el silencio administrativo positivo y el uso del dato único para la Administración.

Cada comunidad autónoma pondrá en marcha, además, un Buzón de Desregulación: un canal permanente y abierto para que ciudadanos, autónomos y empresas propongan la eliminación de las trabas burocráticas que sufren cada día. “Son los españoles de a pie quienes mejor conocen el infierno burocrático al que le ha venido sometiendo la Administración y Vox se compromete a escucharles activamente”, recalcan en un comunicado.

En ese sentido, apuntan que “todas las medidas responderán a problemas reales detectados sobre el terreno y su grado de cumplimiento será medido con objetivos concretos”. "Vox no plantea la desregulación como un simple anuncio, sino como un compromiso que podrán verificar y notar en su día a día los españoles”, añaden.

“Los gobiernos autonómicos de Vox actúan con una misma idea y enmarcados en un mismo proyecto nacional: allí donde la formación gobierna se aplica su plan de desregulación, un plan donde la Administración deja de ser un problema y se pone de manera prioritaria a quienes viven y trabajan por el futuro de España”, completan.