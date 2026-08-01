La Junta espera tener "absolutamente controlado" el incendio de Burgohondo en las próximas “horas o días”

La Junta de Castilla y León confía en tener "absolutamente controlado" el incendio forestal de Burgohondo (Ávila) “en las próximas horas, días”, después de que el operativo haya logrado mantener perimetrado y estabilizado el fuego, sin que se hayan rebasado las líneas de defensa establecidas. Pese a esta evolución favorable, el incendio continúa en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) y el Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) mantendrá, por el momento, sus dos reuniones diarias de seguimiento.

Así lo aseguró hoy el delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández Herrero, tras la reunión del CECOPI celebrada en Piedralaves, donde explicó que durante las últimas horas únicamente se registraron algunas reproducciones que fueron atacadas de forma inmediata por el operativo.

"Tenemos un incendio perimetrado, un incendio estabilizado y esperamos tenerlo absolutamente controlado en las próximas horas, días", afirmó Hernández Herrero, quien destacó que el comportamiento del fuego se ajustó a las previsiones realizadas por los responsables de la extinción.

El delegado territorial se desplazó a Piedralaves para conocer el nuevo Puesto de Mando Avanzado, que desde este sábado queda instalado en la base del helicóptero de incendios forestales y del helicóptero medicalizado de la localidad, desde donde se coordinarán las labores del operativo en esta nueva fase de la emergencia.

Coincidiendo con esa visita, Hernández Herrero dio la bienvenida a los 50 efectivos procedentes de Catar que se incorporan al dispositivo de extinción. El contingente llega con medios propios, entre ellos vehículos ligeros, vehículos pesados y dos helicópteros, que reforzarán las labores de vigilancia y extinción del incendio, explicó en declaraciones recogidas por Ical.

Asimismo, agradeció la colaboración prestada por los efectivos desplazados desde Portugal y desde numerosas comunidades autónomas. "La solidaridad en los incendios es una premisa. De la misma manera que desde Castilla y León enviamos efectivos cuando otras comunidades autónomas o países los necesitan, hoy estamos profundamente agradecidos por la ayuda que estamos recibiendo", señaló.

El delegado territorial hizo extensivo ese reconocimiento a todos los profesionales que participan en el operativo y, de manera especial, a las brigadas helitransportadas y a los voluntarios de Protección Civil. "Son personas que se han dejado la piel, que han asumido riesgos y que han minimizado las consecuencias de este incendio. Seguramente, sin ellos la superficie quemada sería aún mayor e, incluso, estaríamos hablando de víctimas o de personas lesionadas", aseguró.

Finalmente, reiteró el agradecimiento de la Junta a todas las administraciones, entidades y países que participan en las labores de extinción del incendio forestal de Burgohondo y confirmó que el operativo continuará trabajando con el mismo nivel de coordinación mientras el fuego permanezca en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial.