La Junta de Castilla y León va a movilizar 90 millones de euros para ayudar a todos los pueblos afectados por incendios

El fuego de la localidad berciana de Veguellina, en el municipio de Villafranca del Bierzo, ha arrasado ya 1.330 hectáreas desde que se inició, en la tarde del miércoles, y mantiene desalojadas a las poblaciones de Moreda, San Pedro de Olleros y Prado de Somoza, según los últimos datos aportados por la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, que hoy visitó el Puesto de Mando Avanzado ubicado en Villafranca del Bierzo.

Blanco aseguró que los efectivos están logrando contener las llamas, dado que la mayor parte de las hectáreas arrasadas, 1.100, ardieron entre el miércoles y el jueves. Asún así, y por precaución, se mantienen los desalojos.

“Se está haciendo un esfuerzo muy importante y quiero agradecer a los bomberos forestales, a la UME, a la Guardia Civil, Protección Civil y otros dispositivos de otras partes de España y otros países, por su labor. Son mas de 250 personas y 15 medios aéreos los que trabajan a esta hora. La noche ha sido buena”, explicó.

Blanco hizo un nuevo llamamiento a la “precaución” porque las temperaturas son muy altas y por el alto riesgo de incendio. “Precaución, prevención, hacer caso a las recomendaciones. Está siendo un verano complicado”, insistió.

Blanco recordó que son muchos los incendios que están arrasando Castilla y León este verano, como el de Ávila y el de Fermoselle, además de los múltiples registrados en la provincia de León, “que están controlados”.

Por ello volvió a recordar que se ha aprobado un importante paquete de ayudas para todos los municipios afectados, dotado, inicialmente, con entre 80 y 90 millones de euros, que se irán incrementando según las necesidades.

“Son ayudas para las familias, para la reconstrucción de viviendas, para ganaderos, apicultores, agricultores. Para recuperar aquellos lugares con mas de 500 hectáreas afectadas, especialmente en Ávila, que llevará asociado un plan de revitalización. Estamos a disposición de las familias, para ayudarles, también a superar esa brecha emocional que se produce cuando retornan a sus casas, a sus parajes”, dijo.

Por último agradeció la colaboración y coordinación entre todos los equipos y destacó que no se ha registrado ningún incidente entre las personas desalojadas y desplazadas.