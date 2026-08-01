Cristina Sanchidrián, consejera de Movilidad: «Tengo tatuado en la piel el servicio público, descubrí que es una vocación y es lo que me mueve»

Cristina Sanchidrián (Ávila, 1976), consejera desde hace mes y medio de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, no oculta tener cierto “vértigo” al tomar las riendas de esta cartera, pero promete ser fiel a su compromiso con el servicio público, que dice lleva “tatuado en la piel” como funcionaria de carrera. En esta nueva responsabilidad, que asume con una “entrega absoluta” y restando horas al sueño, aplicará las tres ‘c’ -cohesión, conexión y conectividad- y las líneas maestras de la arquitectura, su profesión, para trazar el nuevo plan estratégico de carreteras o renovar el mapa concesional, que condiciona a la aprobación del estatal. Consciente de que los recursos son escasos, entiende las demandas de las provincias, “nueve hijos a los que quieres por igual”, y apuesta por la colaboración público-privada para acometer inversiones “ambiciosas”. Conductora y usuaria de Buscyl, seguirá reivindicando las infraestructuras pendientes al Gobierno y al ministro Óscar Puente, a quien no conoce todavía, pero admite que si no hay “buena relación”, es “difícil” que lleguen a “buen puerto” las peticiones de la Comunidad.

Es una de las personas que se incorpora al Gobierno de la Comunidad y lo hace desde la gestión territorial. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido de la política autonómica?

Yo he sentido una responsabilidad extrema, un compromiso continuo y, un poco de vértigo, no lo voy a negar también porque procedo de una esfera distinta. Lo que más me ha sorprendido es la calidad humana de las personas con las que me he encontrado, desde los altos cargos, a los técnicos o políticos, algo que me ha gratificado y me ha hecho sentir como si estuviese en mi casa desde el primer momento.

Como abulense, ¿qué ha sentido estos días tras sufrir su tierra el peor incendio de la historia de España? ¿Qué mensaje le envía a sus paisanos?

Me invade una pena enorme por lo sucedido en mi provincia con este incendio, que deja una estela de pena y desconsuelo, porque no solo es tu casa, si no que es toda una vida. Se trata de un entorno muy frecuentado por mí, desde el punto de vista laboral como personal, y no me quiero imaginar el escenario que puede haber dejado el fuego. Sobre todo siento mucha impotencia e empatía con mis paisanos, pero ahora hay que tener esperanza. Evidentemente hay que hacer una reflexión muy profunda de las causas, efectos y evolución para articular los mecanismos posibles para mitigar todo esto.

Por su formación y trayectoria profesional en el mundo de la arquitectura, ¿qué cree que puede aportar a la políticas de Movilidad y digitalización de Castilla y León?

Tengo una trayectoria de gestión de más de 20 años, aunque antes de ser funcionaria de carrera fui autónoma, como muchos arquitectos que terminan la carrera y trabajan por cuenta propia. Siempre me he dedicado a la gestión, además de tener un perfil técnico muy marcado y una formación muy similar a muchos de los temas que aborda esta Consejería. Además, los arquitectos somos muy gestores y somos capaces de prever cómo tiene que ser esa figura final. Además de esto, creo que puedo aportar trabajo, actitud y entrega absoluta desde el minuto uno para, permíteme la expresión, bajarme al barro si hace falta.

Puedo aportar trabajo, actitud y entrega absoluta desde el minuto uno y bajarme al barro si hace falta Cristina Sanchidrián — Consejera de Movilidad de la Junta de Castilla y León

¿Qué medios utiliza la consejera de Movilidad en sus desplazamientos?

Tengo carné y me gusta conducir. Me saqué la tarjeta de Buscyl y las de mis dos hijas, de 15 y de 17 años, cuando se puso en marcha. También me gusta mucho utilizar el tren, aunque ahora lo uso menos. Yo que vivo en Ávila, tengo que decir que el servicio es muy mejorable, sobre todo por los retrasos, y eso es una pena y una lástima.

Procede de una de las provincias donde ha surgido un partido localista, ¿entiende a los ciudadanos que sienten lejos a sus administraciones?

Claro, es comprensible. Creo que para tener un equilibrio entre la administración y la ciudadanía tiene que haber una comunicación ya sea productiva o crítica. Creo que hay que tomarlo con la normalidad, cuando sean aportaciones que construyan al final un horizonte y un futuro para mi ciudad. A todos los abulenses les duele su ciudad y su provincia, con lo cual yo siempre entiendo que todo lo que transmiten es porque realmente quieren mejorar su vida. Ahora el problema que veo es que se ha disociado un poco, y la ciudadanía quizá ve a la administración como un enemigo y eso es lo que me da más pena. Creo que estamos para trabajar, yo tengo tatuado en la piel el servicio público, descubrí que es una vocación y me mueve mi trabajo.

Si León no fuese León y no reivindicase como León, Castilla y León no sería Castilla y León Cristina Sanchidrián — Consejera de Movilidad de la Junta de Castilla y León

En estas primeras semanas ya ha visitado León, ¿qué impresión le producen las críticas al “centralismo” y la reivindicación de la Región Leonesa?

Lo entiendo. Cuando estás muy vinculado a tu provincia, yo que soy muy abulense, piensas que no existe nada más fuera de tu frontera y cuando das el salto a la Comunidad te das cuenta que son nueve provincias con nueve identidades e idiosincrasias distintas y que eso es lo que enriquece a tu tierra. Si León no fuese León y no reivindicase como León, Castilla y León no sería Castilla y León. Entonces lo difícil de lo que llaman centralismo es saber conjugar las necesidades y voluntades de todos, eso es lo complicado. Son nueve hijos que tienes y a todos los quieres por igual.

Sé que el Ministerio de Transportes es un poco hermético. Si no hay buena relación, pues es difícil que todas nuestras reivindicaciones lleguen a buen puerto Cristina Sanchidrián — Consejera de Movilidad de la Junta de Castilla y León

Sus antecesores en esta consejerías mantuvieron una pugna política con el Gobierno y el ministro Óscar Puente, ¿va a mantener las armas en alto o existe margen para un entendimiento desde la diferencia?

Yo creo que hay que saber coordinar, cooperar y tener lealtad institucional, pero eso no quita que haya que ser crítico también con ciertas posturas que a lo mejor rozan la educación. Yo no tengo relación con el ministro Óscar Puente porque no lo conozco, aunque me consta que el presidente -Alfonso Fernández Mañueco- en muchas ocasiones ha querido reunirse con él y ha sido complicado. Sé que es un Ministerio un poco hermético. Si no hay buena relación, pues es difícil que todas nuestras reivindicaciones lleguen a buen puerto. Yo lo único que quiero es sentarme en una mesa y hablar de mi comunidad, de las necesidades que tiene para buscar soluciones. Es que no quiero otra cosa. ¿Qué es con Óscar Puente? Con Óscar Puente.

A la vuelta del verano, arrancará de lleno la tramitación de sus nuevos presupuesto. ¿Cómo lleva el ‘tira y afloja’ con Hacienda? ¿Ha pedido un incremento de los créditos?

El presupuesto anterior fueron unos 350 millones de euros, pero quiero ser muy prudente y creo que al final tendremos unas cuentas acordes a la política y a los compromisos que se han adquirido por esta consejería y en el acuerdo de gobierno. Tenemos que mantener el Buscyl, que son casi 70 millones y que supera los 813.000 usuarios y los 15 millones de viajes, y poner en marcha las bonificaciones de peajes o las ayudas del carnet de conducir. Estamos hablando de cohesión, conexión y conectividad y esa política se tiene que ver traducida al final en la disponibilidad presupuestaria.

Cristina Sanchidrián. / Ical

Ha presumido de los ‘números’ de Buscyl, pero qué aspectos cree que deben limar tras la trayectoria, más allá del despliegue de la app y el nuevo equipamiento.

Tenemos que terminar de implantar el sistema de inteligencia del transporte, el ITS, y poner en marcha la aplicación para el móvil que permitirá viajar de una forma más cómoda y accesible. Nuestro fin último es tener un transporte modernizado, renovado y más accesible para todos. Queremos utilizar la inteligencia artificial para la monitorización, para que nos ayude a ser mucho más eficientes y mucho más efectivos y aplicarlo al Transporte a la Demanda flexible. También queremos impulsar la creación de consorcios metropolitanos, en el que León es un piloto.

Este modelo está reservado para los empadronados, ¿está a salvo del concepto de la prioridad nacional?

Más que prioridad, yo diría arraigo y empadronamiento. Son fórmulas que han utilizado todas las comunidades y hasta las administraciones locales, sean del signo político que sean. Creo que es una forma de hacer que los servicios públicos sean efectivos y que la recaudación económica se gestione de una manera más responsable y eficaz. No estamos hablando de gente extranjera, estamos hablando de empadronamientos. El Buscyl lo único que pide es que estés empadronado en tu comunidad. Tú el servicio lo vas a dar, lo único que es gratuito para la gente empadronada y el resto tiene que pagar la tarifa correspondiente. Yo esto no lo veo como un enfrentamiento entre ciudadanos de primera o de segunda. Creo que todos los ciudadanos somos iguales y evidentemente son medidas que contribuyen a fijar población. Creo que hay que darle también normalidad y no generar una polémica de algo que tenemos que desarrollar.

La gratuidad del transportes ha enterrado la elaboración del nuevo mapa de transportes y la renovación de los pliegos. Hace cuatro años se presentó el modelo, pero no se ha ejecutado. ¿Renunciará a ello?

La intención es empezar a elaborar el mapa concesional, lo que pasa es que lo tenemos íntimamente ligado al estatal y los anteproyectos de explotación que han estado en exposición pública y sobre los que hemos hecho alegaciones para avanzar hacia los tráficos compartidos y mantener la oferta actual. Hasta que no esté bien armado y sea efectivo el mapa concesional del Estado, pues tienen dos años para licitar los servicios, nosotros no podemos articular el nuestro, algo queremos iniciar y completar en esta legislatura.

¿Han tocado techo las medidas de descuento de los transportes, o se pueden ampliar en este mandato?

Estamos abiertos a estudiar cualquier situación que se proponga y que ayude a aliviar el bolsillo de la ciudadanía.

¿Qué le parece la petición del alcalde de Soria para que la Junta apoye la ampliación del servicio ferroviario?

Las reivindicaciones son muy sanas, pero afecta a una competencia del Estado. Nosotros siempre hemos pedido conexiones ferroviarias mejores y estamos abiertos a estudiar cualquier tipo de posibilidad. Lo que nos parece evidentemente una tomadura de pelo es que se reduzcan frecuencias sin saber ni qué estudio hay detrás, ni por qué. Eso sí nos parece evidentemente una tomadura de pelo. Si no hay comunicación, no se pueden articular soluciones. Pero bueno, la Junta siempre estará para intentar solventar todos los problemas.

Sabe que ha generado críticas que no citara la AP-66 entre las autopistas con descuentos en los peajes. Aunque se pueda liberar, hasta entonces, ¿la Junta no aplicará sus descuentos?

El Gobierno ha bonificado la AP-7 y la AP9, pero no las autopistas de Castilla y León. Nosotros reivindicamos la liberalización de la AP-66, pero existen ya unos descuentos del 60 por ciento. La Junta lo que intenta es equilibrar la situación para que todos los usuarios recurrentes tengan las mismas condiciones a través de unas rebajas similares.

¿La convocatoria cuándo saldrá y cómo se justificará el uso de la autopista?

Estas ayudas son un alivio para el bolsillo de los ciudadanos porque seguimos reivindicando la liberalización de las autopistas. Necesitamos incluirlas en la futura ley de Medidas de los presupuestos para que la convocatoria no sea por concurrencia competitiva, sino que llegue al máximo número de personas empadronadas, que realicen entre diez y 40 viajes. Aprovecho para pedir comprensión y paciencia porque estamos bonificando una concesión del Estado y queremos hacerlo de forma que no genere un quebradero de cabeza. Entonces, seguramente lo que pidamos sea una factura o un justificante de pago.

¿Qué pretende incorporar a la planificación de carreteras? Un plan de este tipo lleva tiempo y sus antecesores renunciaron a ello

Creo que lo lógico es tener un documento estratégico que se pueda revisar cada cuatro años y que haga frente a todos los cambios coyunturales y estructurales que no somos capaces de prever, como pueden ser las crisis que hemos vivido. Sabemos cómo es nuestro territorio, tenemos detectadas las necesidades y sabemos que hay que hacer labores tanto de conservación como de mejora y renovación del firme y también de digitalización. Para eso yo creo que el plan estratégico es la figura que va a dar mejor cabida a esas necesidades.

En todo ello, ¿qué papel jugará el modelo de colaboración público-privado?

Somos conscientes de que tenemos que seguir trabajando en las carreteras, hemos hecho mucho pero nos queda también mucho por hacer y para eso también queremos explorar la colaboración público-privada sin perder evidentemente el incentivo ni el impulso público para poder hacer inversiones prioritarias, un poco más ambiciosas, que queremos hacer y que dependen de que tengamos disponibilidad presupuestaria, ya que muchas veces nos gustaría hacer frente a ellas de una manera más inmediata.

Asume que los recursos son finitos a la hora de ejecutar los proyectos de la Junta, pero plantean una larga lista al Gobierno. ¿Podría ser aquello de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio?

Igual que a nosotros nos exigen obras que se dilatan en el tiempo, creo que es de recibo y una responsabilidad política, personal y ciudadana seguir reivindicando lo mismo al Estado. Creo que la ciudadanía no nos perdonaría que no lo hiciéramos y más cuando vemos que en otras comunidades sí que hace ese esfuerzo inversor. Por ejemplo, con el Corredor Atlántico, vital para el desarrollo logístico, estamos pidiendo un plan director y que las inversiones se hagan igual que en el Mediterráneo o financiación para la adaptación al nuevo estándar de la TDT, que nos supone unos 30 millones. Nosotros no nos apartamos de nuestra responsabilidad. Pero evidentemente, como dicen, el yo invito y tú pagas, no puede ser.

Una de las novedades de su departamento es la IA, ¿la utiliza?, ¿qué le diría a los que sienten vértigo por todo lo que conlleva? ¿Debe la administración autonómica abrir camino en ese ámbito?

Sí, las utilizo, aunque no soy una experta, me estoy formando para entender al máximo su complejidad. Me parece una herramienta vital y necesaria. Es como un copiloto que te acompaña, pero tú llevas el volante. No vamos a estar a espaldas del avance tecnológico. Tenemos que ir a la vanguardia y tenemos que dar ese salto porque la administración siempre tiene que ir por delante, no a la cola. De hecho estamos formando a los empleados públicos para que sea útil para los ciudadanos, tanto en las gestiones, como en las comunicaciones, como en la gobernanza del dato transversal. Por ello, les digo a todos que estamos aquí para acompañarles y para hacerles la vida más fácil.