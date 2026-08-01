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No hace falta irse al mar para disfrutar de un día de baño en verano: el río en pleno Bierzo leonés

No te pierdas la zona cuando cae el sol: "Un encanto especial"

El río Cúa.

El río Cúa. / Turismo Cacabelos

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Abril Oliva

No hace falta irse al mar para encontrar un rincón de verano con agua, sombra y ambiente. En Cacabelos, en pleno Bierzo leonés, la playa fluvial del río Cúa ofrece una alternativa perfecta para refrescarse en una zona natural, con el encanto añadido de estar rodeada de paisaje berciano y muy cerca de un municipio con vida, patrimonio y buena gastronomía.

Es una opción ideal para quienes buscan un plan diferente: baño de agua dulce, paseo tranquilo y jornada de verano sin grandes desplazamientos desde casi cualquier rincón de Castilla y León. Como siempre en este tipo de espacios, conviene consultar la señalización, respetar las zonas habilitadas y extremar la precaución con niños, corrientes y cambios de profundidad.

Cacabelos tiene en verano uno de los mejores ambientes de la comarca de El Bierzo. La playa fluvial contribuye a ello concentrando a turistas y vecinos dispuestos a pasar el día, comer, practicar piragüismo o simplemente disfrutar del paisaje.

¿Te preguntas si está fría? Esta piscina natural no es excesivamente fría, pues las aguas ya han recorrido un buen tramo desde su nacimiento.

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Desde la página de Turismo del municipio recomiendan visitar el río Cúa al caer el sol, cuando la zona "tiene un encanto especial".

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