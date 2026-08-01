No hace falta irse al mar para disfrutar de un día de baño en verano: el río en pleno Bierzo leonés

No hace falta irse al mar para encontrar un rincón de verano con agua, sombra y ambiente. En Cacabelos, en pleno Bierzo leonés, la playa fluvial del río Cúa ofrece una alternativa perfecta para refrescarse en una zona natural, con el encanto añadido de estar rodeada de paisaje berciano y muy cerca de un municipio con vida, patrimonio y buena gastronomía.

Es una opción ideal para quienes buscan un plan diferente: baño de agua dulce, paseo tranquilo y jornada de verano sin grandes desplazamientos desde casi cualquier rincón de Castilla y León. Como siempre en este tipo de espacios, conviene consultar la señalización, respetar las zonas habilitadas y extremar la precaución con niños, corrientes y cambios de profundidad.

Cacabelos tiene en verano uno de los mejores ambientes de la comarca de El Bierzo. La playa fluvial contribuye a ello concentrando a turistas y vecinos dispuestos a pasar el día, comer, practicar piragüismo o simplemente disfrutar del paisaje.

¿Te preguntas si está fría? Esta piscina natural no es excesivamente fría, pues las aguas ya han recorrido un buen tramo desde su nacimiento.

Desde la página de Turismo del municipio recomiendan visitar el río Cúa al caer el sol, cuando la zona "tiene un encanto especial".