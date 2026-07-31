En esta villa medieval de Castilla y León la piedra es la gran protagonista: Tiene una de las plazas mas bonitas de la comunidad y es perfecta para los amantes de la historia
Calles empedradas, murallas, y su castillo convierten a Pedraza en una escapada imprescindible
Situada en la provincia de Segovia, Pedraza es uno de los pueblos medievales mejor conservados de España. Rodeada por una imponente muralla y con acceso a través de una única puerta, esta villa transporta al visitante varios siglos atrás gracias a su casco histórico, declarado Conjunto Monumental.
Pasear por sus estrechas calles empedradas permite descubrir casas señoriales, rincones con encanto y monumentos como el Castillo de Pedraza, que domina la localidad desde uno de sus extremos. El recorrido culmina en la Plaza Mayor, uno de los espacios más emblemáticos del municipio y punto de encuentro para vecinos y visitantes.
Un destino con historia y tradición
Además de su patrimonio, Pedraza es conocida por su ambiente tranquilo, su gastronomía tradicional y por celebrar cada verano la Noche de las Velas, un evento en el que el pueblo se ilumina únicamente con miles de velas, ofreciendo una de las estampas más espectaculares de Castilla y León.
Su cercanía a la ciudad de Segovia convierte a Pedraza en una escapada perfecta para quienes buscan combinar historia, patrimonio y naturaleza en un entorno único.
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