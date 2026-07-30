Mañueco adelanta la aprobación de un plan de 42 medidas para los afectados por los incendios con hasta 90 millones

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, adelantó hoy la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de un plan de ayudas para los afectados por los incendios forestales, que constará de 42 medidas y una dotación inicial de unos 80 o 90 millones de euros. Se destinará principalmente a la provincia de Ávila, aunque también se extenderá a Zamora, Segovia o León.

Fernández Mañueco, que visitó este jueves con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el Puesto de Mando Avanzado de Navaluenga (Ávila), desde donde se gestiona el fuego de Burgohondo, ya estabilizado, reconoció que el presupuesto del plan de apoyo se irá incrementando a lo largo del verano.

Asimismo, el presidente de la Junta destacó tres medidas del nuevo plan, las ayudas directas a familias, empresas y ayuntamientos, ya que se prevé conceder 500 euros de apoyo a las familias de los municipios que hayan sido desalojados y 5.500 euros a los negocios o agricultores que hayan sufrido daños por el fuego.

Pedro Sánchez y Mañueco en Navaluenga / Rmestudios

Igualmente, Fernández Mañueco aseguró que estarán “pendientes” de las inversiones y compensaciones que recibirán los agricultores, apicultores y los que hayan perdido su vivienda. Además, avanzó que la próxima semana comenzarán las visitas a las casas para comenzar con la retirada de los escombros y las labores de reconstrucción.

También, subrayó que la Junta protegerá los acuíferos, algo que según señaló el presidente, preocupa “mucho” a los alcaldes. Además, se recuperarán los hábitats y masas forestales que se han visto arrasadas por el avance de las llamas en estas semanas.

En paralelo, el jefe del Ejecutivo autonómico indicó que se pondrá en marcha un plan “muy importante” de reactivación económica y de impulso turístico para las comarcas del Alto Tiétar y el Alberche-Pinares (Ávila). “Desde la Junta nos metemos en la piel de cuantos han sufrido los estragos del fuego”, dijo Fernández Mañueco, quien remachó: “Vamos a estar con ellos”.