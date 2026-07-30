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Detenido en un pueblo de Valladolid tras amenazar con un cuchillo de grandes dimensiones a varios vecinos

La Guardia Civil arrestó al presunto autor, que también intentó agredir a uno de los agentes durante la intervención

Archivo - Guardia Civil. Archivo.

Archivo - Guardia Civil. Archivo. / GUARDIA CIVIL-ARCHIVO

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Agentes de la Guardia Civil detuvieron a una persona como presunta autora de un delito de amenazas graves con arma blanca y otro de desobediencia y resistencia a los agentes de la autoridad, después de que amenazara a varios vecinos de un municipio de la comarca vallisoletana de Tierra de Campos con un cuchillo de grandes dimensiones.

Los hechos ocurrieron después de que los agentes fueran alertados por el Centro Operativo de Servicios (COS) de varias incidencias registradas en el teleclub de la localidad, donde una persona estaba insultando y amenazando a varios vecinos.

Los testigos relataron que el hombre permaneció varias horas en el establecimiento y, en el momento del cierre, comenzó a increpar a los presentes. Después abandonó el lugar y regresó a gran velocidad con su vehículo, frenó frente a los vecinos y esgrimió un cuchillo tipo carnicero con el que volvió a amenazarlos.

Los testigos indicaron a la Guardia Civil que el presunto autor había arrojado el cuchillo a un parque cercano al advertir la llegada de la patrulla. Cuando los agentes acudieron a recuperarlo, el hombre se presentó en actitud amenazante e intentó agarrar a uno de ellos. Ante su negativa a deponer su actitud, fue detenido.

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La Guardia Civil instruyó las correspondientes diligencias y puso al detenido y el arma blanca intervenida a disposición del Tribunal de Instancia de Medina de Rioseco en funciones de guardia.

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