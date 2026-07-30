Detenido un hombre de 22 años por causar un incendio forestal en Matachana (León)

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 22 años edad, como presunto autor de un delito de incendio forestal, ocurrido en la madrugada del 22 al 23 de julio, en el paraje Las Salinas de Matachana, en el término municipal de Castropodame (León).

El arrestado aprovechó el incendio que estaba declarado en ese municipio para prender fuego en otra zona de monte, próximo a masa forestal.

Gracias a la rápida actuación de los medios de extinción que se encontraban en las proximidades realizando labores de lucha contra el fuego del otro fuego, se pudo evitar que los daños se extendieran a montes de utilidad pública y viviendas cercanas, siendo afectada finalmente media hectárea de pasto, rastrojos y varias encinas.

Detención

Tras intensas gestiones llevadas a cabo por componentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Bembibre y a la colaboración ciudadana, se esclarece la autoría del hecho, siendo localizado el supuesto autor, procediéndose a su detención.

El detenido junto a las diligencias instruidas, serán puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de los de Ponferrada en funciones de Guardia.