Desarticulada una organización que explotaba laboralmente a migrantes en un obrador de pan en la provincia de Palencia

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente a la explotación laboral de migrantes en un obrador de pan de la provincia de Palencia, en una operación desarrollada en las localidades de Alar del Rey y Aguilar de Campoo que se ha saldado con cuatro detenidos, entre ellos los dos empresarios responsables del negocio, y la liberación de dos víctimas.

La investigación permitió constatar que los trabajadores, varones de nacionalidad marroquí, viajaban desde su país de origen y obtenían un contrato laboral a cambio de cantidades de hasta 15.000 euros. Una vez en España, realizaban jornadas de hasta 12 horas diarias, de lunes a domingo, sin descanso ni vacaciones.

La actuación forma parte de una operación desarrollada con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas, en la que la Policía Nacional también desmanteló otra organización asentada en Almargen (Málaga), dedicada a la explotación laboral de mujeres nicaragüenses empleadas en el cuidado de personas mayores. En esta segunda investigación fueron identificadas once víctimas y detenidas siete personas, dos de las cuales ingresaron en prisión provisional.

La Policía Nacional trasladó que durante 2025 fueron liberadas 537 víctimas de delitos relacionados con la explotación laboral, de las que 67 lo fueron por trata laboral y 470 por explotación laboral. Además, se detuvo a 265 personas por este tipo de delitos.