Operación salida en Castilla y León: la DGT 730.000 desplazamientos este fin de semana

La Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en marcha este viernes la segunda operación especial de tráfico del verano con motivo del primer fin de semana de agosto, uno de los periodos de mayor movilidad del año. En toda España se prevén 5,6 millones de desplazamientos de largo recorrido, de los que aproximadamente 728.000, el 13 por ciento del total, tendrán lugar en Castilla y León, una de las comunidades con mayor volumen de tráfico por su ubicación estratégica.

La DGT prevé que el aumento de la circulación se deba a la coincidencia de tres grandes movimientos: quienes comienzan sus vacaciones en agosto, quienes regresan tras finalizar su periodo de descanso y los desplazamientos habituales del fin de semana. A ello se suma el tráfico internacional, especialmente de conductores portugueses y magrebíes que continúan su ruta hacia los puertos de embarque. Además, este año se espera que parte de los viajes se adelanten al jueves, favorecidos por la posibilidad de teletrabajar el viernes en algunos sectores.

Ante esta elevada intensidad circulatoria, Tráfico diseñó un amplio dispositivo de regulación y vigilancia. Entre las medidas previstas figuran la habilitación de carriles reversibles y adicionales, la recomendación de itinerarios alternativos para evitar las zonas más congestionadas, la paralización temporal de obras en carretera y restricciones a determinados vehículos y actividades que puedan afectar a la circulación.

El operativo contará con la participación de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, los Centros de Gestión de Tráfico y la Unidad de Medios Aéreos. Además, se desplegarán radares fijos y móviles, helicópteros Pegasus, drones y cámaras de vigilancia para controlar el uso del cinturón de seguridad y detectar distracciones al volante.

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Como novedades este verano, la DGT recuerda la obligación de utilizar la baliza luminosa V-16 para señalizar incidencias en carretera y la disponibilidad del teléfono 018 de atención a las víctimas de siniestros de tráfico.