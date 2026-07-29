José María Bermúdez de Castro dona su archivo científico al centro de investigación de Atapuerca

El vicepresidente de la Fundación Atapuerca, José María Bermúdez de Castro, dona su archivo científico al Centro de Investigación Emiliano Aguirre de la Fundación Atapuerca, para su conservación, estudio y difusión. Así lo dio a conocer este miércoles la propia institución en un comunicado recogido por Ical. Este valioso fondo documental, fruto de varias décadas de trabajo científico, se incorpora al proyecto ‘Memoria de Atapuerca’, impulsado por la Fundación Atapuerca para recuperar, preservar y poner a disposición de la sociedad la documentación generada desde el inicio del proyecto de investigación, en 1976.

Una parte esencial de este fondo se encontraba en las conocidas como ‘Cajas Rojas’, que contenían documentación del proyecto Atapuerca recopilada por Emiliano Aguirre en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) de Madrid.

José María Bermúdez de Castro asumió la custodia y conservación de estas cajas y, cuando se trasladó a Burgos en 2004, la documentación viajó con él. Este traslado coincidió con el impulso institucional para la creación en Burgos del Complejo de la Evolución Humana, integrado por el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (Cenieh) y el Museo de la Evolución Humana (MEH).

José María Bermúdez de Castro en su archivo. / Ical

Bermúdez de Castro fue elegido director científico del Cenieh por una comisión formada por representantes del Ministerio de Ciencia y de la Junta de Castilla y León. Desde esta responsabilidad continuó custodiando las ‘Cajas Rojas’, consciente de su importancia para reconstruir la historia de un proyecto que se había convertido en un referente de la ciencia española

Durante tres décadas conservó esta documentación junto con la generada por él y por sus equipos de investigación, primero en el MNCN de Madrid y, posteriormente, en el Cenieh de Burgos.

En 2023, Bermúdez de Castro entregó a la Fundación Atapuerca su fondo documental y el contenido de las ‘Cajas Rojas’ que había recibido de su mentor, Emiliano Aguirre.

La ‘Memoria de Atapuerca’ tiene como objetivo localizar, recuperar, organizar, conservar y difundir la información generada desde el comienzo de las investigaciones en la sierra de Atapuerca. El proyecto se alberga en el Centro de Investigación Emiliano Aguirre, cofinanciado por el Patronato de la Fundación Atapuerca y la Junta de Castilla y León.

El primer fondo documental recibido por la Fundación Atapuerca fue el de Emiliano Aguirre, considerado el padre del proyecto Atapuerca, en 2019. Este fondo es propiedad de la Fundación Paleontológica Emiliano Aguirre.

Posteriormente, el 26 de febrero de 2025, la donación del archivo documental del doctor Eudald Carbonell amplió el patrimonio científico depositado en el Centro de Investigación Emiliano Aguirre.

La incorporación del archivo del doctor José María Bermúdez de Castro constituye la tercera gran aportación a este proyecto. El fondo reúne materiales relacionados con su actividad científica, académica y administrativa, así como un extenso archivo fotográfico compuesto por más de 8 000 imágenes tomadas en los yacimientos de la sierra de Atapuerca entre 1983 y 2024.

La conservación conjunta de estos fondos reúne en un mismo espacio una parte fundamental de la memoria científica, institucional y humana del proyecto Atapuerca. Además, facilitará su consulta y estudio por parte de investigadores y permitirá que las futuras generaciones conozcan de primera mano la historia de uno de los proyectos científicos más relevantes de España.