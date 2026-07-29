Incendios en Ávila: Segunda fase de desescalada para las personas evacuadas y confianadas

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, apuntó hoy a una segunda fase de desescalada, que podría anunciarse en las próximas horas, para las personas evacuadas y confinadas por el incendio forestal de Burgohondo, en la provincia de Ávila. Una decisión que podría tomar la dirección operativa del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD) a lo largo del día de hoy en base a los informes trasladado desde el puesto de mando.

Un organismo que, según recalcó el delegado en declaraciones remitidas a Ical, contó también este miércoles con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. “Anoche, las condiciones han permitido la realización de trabajos. Aprovecho para recordar que permanentemente todo el área del incendio está monitorizada, está vigilada y una de las funciones principales es la observación y la vigilancia del área quemada para controlar los puntos calientes y automáticamente proceder a su enfriamiento”, explicó Sen.

Sobre el acuerdo de proseguir con la desescalada, Nicanor Sen confió en que esta acciones de adopten “con anticipación y con orden”. “Por supuesto contamos con el trabajo y la colaboración de todas las administraciones y también de los Cuerpos y Fuerzas de del Estado, en este caso dirigidos por la Guardia Civil”, matizó.

Según los datos difundidos a mediodía por la Delegeción del Gobierno, la noche transcurrió “sin incidencias relevantes” en el incendio de Burgohondo, con los distintos operativos centrados en labores de consolidación y aseguramiento del perímetro “para afianzar la evolución favorable observada en las últimas jornadas”.

De cara a hoy, la previsión meteorológica apunta a vientos de componente sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar los 30 o 35 kilómetros por hora. Aunque no se prevén condiciones especialmente favorables para fenómenos convectivos, no se descarta cierta inestabilidad atmosférica a partir de las 14.00 horas. La humedad relativa se situará en torno al 25 por ciento.

Por ello, los trabajos se mantendrán especialmente vigilantes en el frente oeste del incendio, en la zona de Mijares, y en la zona de Cebreros, donde la evolución del viento será uno de los factores a seguir con mayor atención durante la jornada.

Abastecimiento de agua

Por su parte, la consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, quien también compareció desde el Puesto de Mando Avanzado, insistió que la pasada fue una noche “favorable para avanzar en los trabajos”, centrados en monitorizar el perímetro para analizar cualquier situación cambiante.

“Aunque hemos comenzado con esa situación de desescalada que se aprobó ayer a través del mando único, y hay algunos municipios que ya han podido volver, pido paciencia a toda la gente que está evacuada, comprensión, y trasladarle todo nuestro apoyo. Entiendo que ya son muchos días los que llevan confinados o evacuados y desde aquí lo que trabajamos todos es para velar por su seguridad”, señaló la consejera.

Según González Corral, el operativo se centrará en las próximas horas, en analizar cuál es la situación meteorológica. “Nos encontramos ante una ola de calor y a ver qué pequeñas reproducciones se pudiesen producir”, matizó la consejera. Más allá de todo eso, se analiza la situación del patrimonio natural y la situación del abastecimiento de agua. “Ya estamos en contacto con los ayuntamientos para ello”, finalizó.