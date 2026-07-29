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Esta ciudad romana de Castilla y León te permite viajar casi 2.000 años atrás

El yacimiento arqueológico de Clunia, situado en Peñalba de Castro, es uno de los conjuntos romanos más importantes de España y una visita imprescindible para los amantes de la historia.

Esta ciudad romana de Castilla y León te permite viajar casi 2.000 años atrás

Esta ciudad romana de Castilla y León te permite viajar casi 2.000 años atrás / Cedida

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Alejandro García Benito

En el término municipal de Peñalba de Castro, en la provincia de Burgos, se encuentran las ruinas de Clunia, una de las ciudades romanas más importantes de la península ibérica. Levantada sobre un gran cerro rodeado por los valles de los ríos Arandilla y Espeja, este enclave arqueológico permite descubrir cómo era la vida en una gran urbe del Imperio romano hace casi dos mil años.

Entre sus principales atractivos destacan el teatro romano, excavado parcialmente en la roca y considerado uno de los mayores de Hispania, así como los restos del foro, las termas y varias viviendas que reflejan la importancia que llegó a alcanzar la antigua Colonia Clunia Sulpicia.

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Un referente del patrimonio romano en Castilla y León

La visita a Clunia ofrece un recorrido por uno de los yacimientos arqueológicos más relevantes de Castilla y León, declarado Bien de Interés Cultural. Su privilegiada ubicación, unida al valor histórico de sus restos, convierte este enclave en un destino ideal para quienes desean combinar turismo cultural, patrimonio y naturaleza durante una escapada por la provincia de Burgos.

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