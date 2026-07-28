El operativo del incendio en Ávila centra su lucha contra el fuego en tres frentes

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, explicó hoy desde el Puesto de Mando Avanzado de Navaluenga que el operativo de lucha contra el incendio que está asolando la provincia de Ávila desde hace siete días se ha marcado tres prioridades para la jornada de hoy: la zona de Mijares y Gavilanes, el área sur y sureste, y el entorno del río Cofio.

En declaraciones recogidas por Ical, Sen explicó que la pasada noche se dieron condiciones “bastante favorables” para combatir las llamas, si bien se registraron “pequeñas reproducciones por las altas temperaturas del terreno y la capacidad combustible,” que fueron pertinentemente atajadas. Además, según relató, la disminución del viento y la dirección norte también ha facilitado los trabajos de contención y de remate.

En cuanto a las principales áreas que se afrontan hoy, en cuanto a la zona de Mijares y Gavilanes explicó que en la tarde de ayer se produjo un salto de llama desde la parte alta del puerto de Mijares, que se pudo frenar y contener durante la noche con un fuego técnico. Durante el día está previsto que se realicen trabajos aéreos y de tierra para el remate y consolidación de esa zona.

El segundo sector marcado en rojo para los trabajos del operativo a lo largo del día de hoy es la zona sur y sureste, donde el perímetro no ha avanzado se han realizado trabajos de contención y cierre de pequeñas reproducciones por las altas temperaturas del terreno, siendo contenidos con los medios terrestres durante la noche. Hoy se ejecutarán trabajos de consolidación de la zona con medios terrestres y medios Helitransportados.

Y la tercera prioridad para hoy se centra en palabras de Sen en el entorno del río Cofio, que durante la noche registró varias reproducciones debido a la alta temperatura del terreno y el combustible de la zona. El delegado explicó que en esa zona “se ha hecho un ataque de mucha fuerza desde Madrid y en Castilla y León estamos llevando a cabo también en esta zona tarea de vigilancia y control del perímetro”.

Sen relató que a diario se realizan vuelos de reconocimiento, con el fin de poder proponer al Mando Único posibles relajaciones de las medidas de protección, manteniendo la seguridad de la población como criterio de decisión. Con el confinamiento de ayer de Las Navas del Marqués son 16 núcleos de población evacuados y cuatro confinados los que hay en la provincia de Ávila.

Hoy martes, se encuentran trabajando en la zona medios de Portugal y de autonomías como Extremadura, Galicia, Asturias, Castilla-La Mancha y Murcia, además de medios aéreos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (aviones anfibios y ala rotatoria), así como de la Junta de Castilla y León.

Las rachas de viento se sitúan entre los 25-35 kilómetros por hora, de componente sur y sureste, y se prevé un incremento de las temperaturas en el día de hoy sobre los 33 grados, con una humedad relativa por debajo del 40 por ciento.

Apoyo a los afectados

Por su parte, la consejera de Medioambiente y Energía, María González Corral, trasladó hoy a los vecinos evacuados o confinados por los incendios “todo el apoyo” de la Junta de Castilla y León, y subrayó que las administraciones trabajan “de forma conjunta” para analizar cada situación y poder abordar así las medidas de desconfinamiento o realojo pertinente, siempre con el objetivo de “garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, desde los núcleos de población hasta los equipos de extinción”, a quienes agradeció especialmente su trabajo “diario y nocturno”.

La consejera recordó que hoy martes la Junta ha publicado en el Bocyl una nueva resolución por la que se declarará la situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales hasta este viernes en toda la Comunidad, en la que es la cuarta alerta por riesgo de incendios forestales de este verano. Así, queda prohibido entre las 12 y las 20 horas el uso de maquinaria autopropulsada en el monte y en terrenos situados a menos de 400 metros de la masa forestal, que se une a la suspensión del Gobierno de la cosecha en Ávila.