¿Has pedido la ayuda al alquiler de vivienda de la Junta de Castilla y León? Este miércoles se publicará la resolución

La Junta concede 22.137 ayudas al alquiler de viviendas correspondientes a la convocatoria de 2025, con un desembolso de 53,9 millones de euros, de los que la Comunidad aporta 39,8 millones y el resto el Gobierno. Mañana se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la resolución, que cubrirá todas las solicitudes que cumplen los requisitos, por lo que atenderá en total a 1.131 familias más que el año anterior.

La vicepresidenta primera, Isabel Blanco, hizo este anuncio durante el acto de entrega de las llaves de 59 viviendas colaborativas para alquiler, situadas en la zona de Los Viveros de Valladolid, junto al alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, y la directora general de Planificación y Evaluación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Maribel Vergara, como recoge Ical.

Blanco explicó que en la convocatoria de 2025 recibieron un total de 33.000 solicitudes, de las que se han aprobado 22.137, tras un proceso de revisión que comenzó a finales de enero. De ellas, 6.289 corresponden a jóvenes, y de ellos más de 1.100 residen en el medio rural. También, subrayó que 2.480 beneficiarios tienen más de 65 años y 2.524 ayudas serán para familias numerosas.

Las ayudas pueden alcanzar, con carácter general, el 50 por ciento de la renta mensual del alquiler, porcentaje que se incrementa hasta el 60 por ciento en el caso de jóvenes de hasta 35 años y llegan al 75 por ciento tanto en el ámbito rural para los jóvenes, como para situaciones de especial vulnerabilidad. Los límites de ingresos se sitúan entre 0,5 y tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), con ampliaciones de hasta cinco veces el IPREM para familias numerosas o personas con discapacidad.

La convocatoria de estas ayudas, reservas para viviendas o habitaciones en régimen de alquiler o cesión de uso a personas con recursos económicos limitados, contó inicialmente con una dotación de 27,58 millones, que posteriormente se incrementó en 26,35 millones adicionales hasta alcanzar un presupuesto final de 53,9 millones, la mayor cuantía destinada hasta la fecha a esta línea de ayudas.

Más beneficiarios y más presupuesto

Durante el plazo de presentación, que finalizó el 30 de enero, se registraron 32.986 solicitudes, 1.624 más que en la convocatoria de 2024, lo que supone un incremento del 5,18 por ciento. Tras eliminar las solicitudes duplicadas, el número total de expedientes tramitados alcanzó los 32.970. Del total, el 70,08 por ciento se presentó de forma presencial y el 29,92 por ciento por vía telemática.

Una vez revisada la documentación, 22.137 expedientes obtuvieron resolución favorable, lo que representa el 67,58 por ciento del total de solicitudes presentadas. Gracias al crédito disponible, la resolución concede ayudas a la totalidad de los expedientes favorables, por lo que por quinto año consecutivo no existe lista de reserva.

Valladolid concentra el mayor número de beneficiarios, con 4.914 ayudas por importe de 12,78 millones, seguida de León, con 4.516 beneficiarios y 10,16 millones, y Salamanca, con 3.429 ayudas y 8,85 millones. La convocatoria de 2025 ha permitido atender a 1.131 beneficiarios más que en 2024, cuando las ayudas llegaron a 21.006 personas.

Además, el presupuesto final alcanza los 53,9 millones, frente a los 48,9 millones de euros de la convocatoria anterior, consolidando la apuesta de la Junta por facilitar el acceso a una vivienda en alquiler a quienes presentan mayores dificultades económicas. El incremento de solicitudes y de expedientes favorables ha hecho necesario reforzar nuevamente la financiación de esta línea de ayudas para garantizar la cobertura de todos los beneficiarios.

Apoyo a jóvenes, mayores y medio rural

Por otra parte, la Junta destacó que 13.304 beneficiarios son mujeres, que representan el 60,1 por ciento del total, y 6.289 jóvenes menores de 36 años, a los que se destinan más de 18,4 millones. Asimismo, las ayudas han llegado a 2.480 personas mayores de 65 años, 2.524 familias numerosas y 4.720 unidades de convivencia en las que existe alguna situación de discapacidad. También se han atendido a personas inmersas en procesos de separación o divorcio que han perdido el derecho de uso de su vivienda habitual, así como víctimas del terrorismo.

Igualmente, se han presentado 6.795 solicitudes en municipios rurales, de las que 4.497 han resultado favorables. De ellas, 1.310 corresponden a jóvenes menores de 36 años. El importe destinado a estos beneficiarios supera los 9,5 millones.

Las subvenciones al alquiler constituyen una de las principales políticas de vivienda desarrolladas por la Junta. Entre 2015 y 2025 se han concedido ayudas a 153.233 beneficiarios por un importe acumulado superior a los 291 millones. Mañana se publicará la resolución en el Bocyl y los beneficiarios recibirán un mensaje SMS de la Junta informándoles de la concesión de la ayuda y del próximo abono de la subvención..

Noticias relacionadas

Los interesados podrán consultar la resolución a través de la página web de la Junta de Castilla y León, en los Servicios Territoriales competentes en materia de vivienda, mediante el teléfono 012, a través del correo electrónico de información al ciudadano y en la Dirección General de Vivienda y Urbanismo.