Ester Muñoz (PP): “Hay que convocar elecciones porque la vida de los ciudadanos no ha mejorado en cuatro años"

“Cuando le pregunto a la gente si hoy vive mejor que hace cuatro años, si llega mejor a fin de mes, si tiene más fácil comprar o alquilar una vivienda, comprar un coche o irse de vacaciones y si su vida ha mejorado, la mayoría contesta que no y ahí está la respuesta de por qué hay que convocar elecciones generales”, aseguró hoy la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz.

Ester Muñoz califica la legislatura de «absoluto desastre»

En una jornada en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lleva a cabo su tradicional balance del curso político, Ester Muñoz calificó la última legislatura como “un absoluto desastre”, ya que, además de “comenzar muerta y sin votos para legislatura, como se ha comprobado”, ha sido “la primera vez en la historia que en tres años de legislatura no ha habido Presupuestos Generales del Estado, sino que vienen de una legislatura anterior con otro gobierno y otras mayorías parlamentarias”.

Por este motivo lamentó que el presidente del Gobierno haya dicho que “no puede convocar elecciones porque son cada cuatro años, a pesar de que semana pasada las Cortes le tumbaron el techo de déficit”. Sin embargo, la ‘popular’ recordó que, en 2019, cuando Pedro Sánchez “lo presentó y lo perdió en el Senado”, dijo que convocaba elecciones “porque era lo que tocaba”. “Si ahora eso no le vale, demuestra que no se atiende a las normas democráticas y oblaciones propia legislación, sino a sus intereses particulares”, advirtió al respecto.

El PP reclama elecciones generales anticipadas

Un balance del curso político en el que la portavoz del PP en el Congreso lamentó que se habla de “cifras macro que no se viven en las calles” y que dejan una situación que es la que, a su juicio, debería llevar a la convocatoria anticipada de elecciones, a lo que sumó “los casos de corrupción de los Sánchez no hablará, a pesar de que hay ya tres condenas”.

En este sentido, Muñoz puntualizó que “no se trata de desinformación o fango, sino de la realidad judicial del país” y recordó la condena del fiscal general del Estado, en la que “quien debería perseguir el delito está condenado por delinquir”, la de “la mano derecha de Sánchez”, José Luis Ábalos, “quien le llevó a las primarias y la moción de cesura, que ha sido condenado a 24 años por nueve delitos desde el Gobierno”, y la del hermano del presidente “por unanimidad de cinco magistrados”.

Muñoz denuncia nuevos casos de corrupción

Además, advirtió que “quedan muchos casos por delante”, entre los que aludió al caso cloacas como “el caso de corrupción más importante”, ya que “por primera vez un partido ha creado un paragrupo para amenazar y coaccionar a jueces, fiscales y guardias civiles que investigaban la corrupción del Gobierno”. “Recuerdo que Nixon dejó el Gobierno porque escuchaba a la oposición y se formó el escándalo Watergate”, apuntó al respecto.

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados lamentó que, “ante todo ese maremágnum de corrupción”, la “única respuesta” del Gobierno central sea “la chulería, la impunidad y los ataques a todos los que decimos que esto no puede seguir así”, mientras que “la vida de los españoles no ha mejorado”, sino que “solo lo ha hecho el bolsillo de su amigos”, ya que “se está demostrando toda la corrupción que decían que era mentira”.