El calor activa avisos en nueve provincias de Castilla y León, con máximas de hasta 38 grados.

Las altas temperaturas marcarán la jornada de este martes 28 de julio en buena parte de Castilla y León. Los avisos meteorológicos por calor afectarán a zonas de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, con valores máximos previstos de entre 34 y 38 grados.

Castilla y León estará en aviso amarillo / AEMET

Los avisos comenzarán a las 13.00 horas y permanecerán activos hasta las 20.59 horas. En todos los casos se establece un nivel de peligro bajo y una probabilidad de entre el 40% y el 70% de que se alcancen las temperaturas señaladas.

Los valores más elevados, de hasta 38 grados, se esperan en el sur de Ávila, el norte de Burgos y el sur de Salamanca. También se prevén máximas de 36 grados en la Meseta de Ávila, el Condado de Treviño y la Meseta de Burgos, así como en El Bierzo, la Meseta de Palencia, la Meseta de Salamanca, la Meseta de Segovia, la Meseta de Soria, Valladolid y Zamora.

En otras áreas, como el Sistema Central de Ávila y Salamanca, la Cordillera Cantábrica y la zona Ibérica de Burgos, el Sistema Central de Segovia y Soria, y la Ibérica soriana, las temperaturas podrían alcanzar los 34 grados.

Zamora, en aviso por máximas de 36 grados

La Meseta de Zamora estará en aviso amarillo desde las 13.00 hasta las 20.59 horas por temperaturas máximas de 36 grados. La probabilidad prevista se sitúa entre el 40% y el 70%, con un nivel de peligro considerado bajo.

Las altas temperaturas marcarán la jornada de este martes 28 de julio. / AEMET

El episodio afectará especialmente a las horas centrales de la tarde, cuando se concentrará el mayor calentamiento. Aunque el aviso no implica un riesgo generalizado para toda la población, el calor puede afectar con mayor intensidad a personas mayores, menoresenfermos crónicos y trabajadores que desarrollen su actividad al aire libre.

Ante estas condiciones, se recomienda evitar esfuerzos físicos intensos durante las horas de mayor temperatura, beber agua con frecuencia y prestar especial atención a las personas más vulnerables. También conviene reducir la exposición directa al sol entre primeras horas de la tarde y el comienzo de la noche.

Las temperaturas comenzarán a descender después de las 21.00 horas, momento en el que finalizará el aviso previsto para la provincia.