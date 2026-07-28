Auxiliada una bebé de 10 meses tras ser atacada por el perro de la familia

Una bebé de diez meses resultó herida de gravedad tras ser atacada por el perro de la familia en el domicilio familiar de Palencia, un suceso ocurrido en la tarde del pasado martes y por el que el padre de la menor será investigado como presunto autor de un delito de lesiones por imprudencia.

Según informaron a Ical fuentes policiales, los hechos se produjeron pasadas las 20.30 horas, cuando la Policía Local recibió un aviso del Servicio de Emergencias 1-1-2 que alertaba de que un perro había mordido a un bebé en una vivienda de la capital palentina. Hasta el lugar se desplazó una patrulla que encontró a la niña, de diez meses, acompañada por sus padres y con abundante sangrado a consecuencia de las mordeduras sufridas en el rostro.

Ante la gravedad de las lesiones, los agentes decidieron trasladar de inmediato a la menor y a su madre en el vehículo policial hasta el Hospital Río Carrión de Palencia para agilizar su atención sanitaria. Tras una primera valoración en el servicio de Urgencias, los facultativos determinaron su derivación al Hospital Río Hortega de Valladolid, centro de referencia en reconstrucción facial en Castilla y León.

Raza potencialmente peligrosa

Mientras la menor era atendida, la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local recabó información sobre lo ocurrido a través del padre, propietario del animal, un perro de raza American Staffordshire Terrier, considerada potencialmente peligrosa, que se encontraba en el domicilio cuando se produjo el ataque.

Los agentes identificaron al animal y comprobaron que disponía de toda la documentación en regla. Posteriormente, con la colaboración de la Protectora de Animales, el perro fue trasladado a una clínica veterinaria, donde permanece en observación hasta que la Junta de Castilla y León determine las medidas que deberán adoptarse.

La Policía Local informó al padre de la menor de que será investigado por un presunto delito de lesiones por imprudencia, al tiempo que le comunicó los derechos que le asisten durante el procedimiento.

Según la información facilitada por la Policía Local, la evolución de la bebé ha sido favorable y continúa recuperándose de las lesiones sufridas.