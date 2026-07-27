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Zamora en alerta por calor: se esperan hasta 36 °C este martes 28 de julio
La alerta de nivel bajo afectará a la Meseta de Zamora entre las 13.00 y las 20.59 horas, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%
La provincia de Zamora vivirá este martes 28 de julio una jornada marcada por las altas temperaturas. La previsión sitúa los termómetros en torno a los 36 °C en la Meseta de Zamora, donde permanecerá activo un aviso por calor durante buena parte de la tarde.
El episodio comenzará a las 13.00 horas y se prolongará hasta las 20.59 horas, coincidiendo con el periodo de mayor insolación. El aviso está clasificado como de peligro bajo, aunque la probabilidad de alcanzar esas temperaturas se sitúa entre el 40% y el 70%.
Las horas centrales del día serán las más adversas. Se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, reducir la actividad física intensa y mantener una hidratación frecuente, especialmente en personas mayores, menores y ciudadanos con problemas de salud.
Aunque el nivel de riesgo no es elevado, el calor sostenido puede provocar fatiga, mareos o deshidratación. Conviene prestar atención a cualquier síntoma y buscar lugares frescos durante las horas de mayor temperatura.
El aviso perderá vigencia al caer la tarde, a partir de las 21.00 horas, cuando se espera que el ambiente comience a refrescar progresivamente.
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