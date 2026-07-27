La Universidad de Salamanca duplica su presupuesto para investigación

La Universidad de Salamanca (Usal) ha obtenido 6,29 millones de euros en la resolución provisional de la convocatoria de 2025 de Proyectos de Generación de Conocimiento, impulsada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de la Agencia Estatal de Investigación, lo que supone prácticamente duplicar la financiación conseguida el año anterior, cuando recibió 3,31 millones. La institución académica logra además financiación para 50 proyectos de investigación, una veintena más que en la convocatoria de 2024, y 15 ayudas predoctorales, seis más que el pasado ejercicio, consolidándose como la universidad con mejores resultados de Castilla y León.

Los datos reflejan una mejora tanto en el volumen de proyectos concedidos como en el porcentaje de éxito de las solicitudes presentadas. Así, la tasa de proyectos aprobados pasa del 32,61 al entorno del 41 por ciento, mientras que la financiación media por proyecto aumenta desde los 110.287 hasta los 125.800 euros. Junto a ello, la Universidad de Salamanca incorpora 15 contratos predoctorales vinculados a los proyectos financiados, destinados a la formación de nuevos investigadores y que cubren tanto los costes de contratación como las estancias en centros de investigación, las matrículas de doctorado y la indemnización al finalizar el contrato.

El vicerrector de Investigación de la Usal, José Miguel Mateos Roco, valoró estos resultados asegurando que ponen de manifiesto que la institución "se consolida como una referencia en investigación a nivel regional y nacional", especialmente si se tiene en cuenta el tamaño de su comunidad universitaria en comparación con otras universidades ubicadas en regiones con mayor población. No obstante, señaló que la institución debe seguir trabajando para incorporar talento investigador y respaldar la labor de sus grupos de investigación con el objetivo de impulsar nuevas líneas de trabajo mediante colaboraciones nacionales e internacionales tanto con otras universidades e instituciones públicas como con empresas privadas.

La Universidad de Salamanca encabeza además la clasificación de las universidades de Castilla y León en esta convocatoria, al concentrar 50 de los 119 proyectos concedidos en la Comunidad y 15 de los 29 contratos predoctorales asignados, lo que representa el 51,72 por ciento del total regional. Junto con la Universidad de Valladolid, ambas instituciones reúnen el 81,52 por ciento de los proyectos financiados y el 93,10 por ciento de las ayudas predoctorales concedidas en Castilla y León. A nivel nacional, la Usal ocupa el decimoséptimo puesto entre las 60 universidades españolas participantes en la convocatoria.

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Los Proyectos de Generación de Conocimiento constituyen una de las principales líneas competitivas de financiación de la investigación universitaria en España y respaldan iniciativas de investigación básica y aplicada en todas las áreas del conocimiento, con una duración de entre tres y cuatro años, además de la formación de personal investigador predoctoral vinculado a dichos proyectos. En la convocatoria de 2025, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la Agencia Estatal de Investigación, ha destinado 697,6 millones de euros para financiar 3.422 proyectos de investigación y 1.156 contratos predoctorales, después de recibir un total de 7.905 solicitudes, frente a las 7.190 registradas el año anterior.