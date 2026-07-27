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¿Quién paga las cosechas quemadas por los incendios? Asaja exige a la Junta y el Gobierno que no sean los agricultores de Castilla y León

Las organizaciones agrarias también piden ayuda para que los ganaderos puedan seguir alimentando a sus animales

Así se ve el incendio de Burgohondo desde Navaluenga, Ávila

Así se ve el incendio de Burgohondo desde Navaluenga, Ávila / Gabri Solera - Europa Press / Europa Press

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Ical

El presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, exigió hoy a la Junta y al Gobierno que pongan “todas las ayudas que sean necesarias para satisfacer, para cubrir todas las pérdidas económicas que agricultores y ganaderos de Castilla y León tengan” provocadas por los incendios que se declaren en toda la Comunidad.

Dujo acudió a Burgohondo (Ávila) a una reunión convocada por el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, con las organizaciones profesionales agrarias para coordinar los apoyos a los ganaderos afectados por las llamas en la zona, donde reclamó apoyos no solo para Ávila sino para toda la Comunidad. “En todos los incendios que se provoquen en el verano, no sólo en estos momentos, y no sólo los grandes incendios; por qué 500 hectáreas, por qué no 300, por qué no 200”, razonó, como recoge Ical.

El dirigente agrario insistió en que las administraciones deben tener en cuenta todos los incendios y todas las pérdidas, así como la necesidad y urgencia de la alimentación de la cabaña ganadera “donde sea necesaria”, así como la “compensación” en infraestructuras, como vallados, con financiación y ayudas directas. “En definitiva, ayudar a todos los afectados, siendo generosos”, resumió.

Donaciano Dujo también apeló a que cuando pase el verano no se olvide lo ocurrido, porque sino, “no vamos a ir a ningún sitio”, y exigió que se intente “minimizar al máximo las consecuencias” de los fuegos. “Llevamos 40, 50, 60 años con políticas ambientales absurdas”, denunció, para exigir actuaciones de limpieza en los montes y “de sentido común” dando “protagonismo a los hombres y mujeres que viven en el territorio, que son los que saben lo que hay que hacer”. Asimismo, demandó un “desembolso importante” de todas las administraciones en medios que permitan controlar estos grandes incendios.

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UCCL exige continuidad en los apoyos

El coordinador autonómico de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, que también participo en la reunión, reclamó, por su parte, que la ayuda a los afectados por los incendios en Ávila “llegue lo más rápidamente posible” y solicitó “coordinación” para adoptar las decisiones más oportunas. Asimismo, defendió que estas ayudas iniciales no se queden ahí, porque “esto lamentablemente, va para rato”, dijo, y es necesario, a su juicio, que los próximos meses “sigan llegando” para que puedan continuar atendiendo a su ganado, así como para que puedan recuperar las infraestructuras dañadas por las llamas, que “eso vale mucho dinero y esa gente no puede acometer ahora inversiones porque se ha quedado absolutamente sin nada”. “Por lo tanto, tiene que haber una segunda fase de recuperación de infraestructuras”, indicó.

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